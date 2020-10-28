"Мои руки не для скуки": сын Никаса Сафронова заморозил сперму (фото, видео)

250-килограммовый Лука Затравкин накануне 30-летия позаботился о продолжении рода, сдав сразу 4 порции биоматериала. Хватит на целую армию!

Выводы ученых о том, что коронавирус может привести к бесплодию, не на шутку напугали любимого сына Никаса Сафронова Луку Затравкина. 250-килограммый пианист сдал 4 порции спермы, чтобы не волноваться за продолжение рода. О том, как происходила столь ответственная процедура, Лука рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru

– Я подошел к важной жизненной отметке, – делится Лука, недавно вернувшийся из Турции. – 31 октября мне исполнится 30 лет. На свой юбилей я решил сделать себе подарок.

Что может быть приятнее простой плотской радости для мужчины? Пока я молод и все еще здоров, заморозил свой биоматериал.

Сейчас говорят о том, что коронавирус влияет на фертильность у мужчин (может приводить к бесплодию. – Прим. Sobesednik.ru). Поскольку ковид свирепствует, каждый из нас может заболеть. И мы не знаем, что нас ждет после этого. Я задумался над этим вопросом, и пока не остепенился и не стал вести семейный образ жизни, решил на всякий случай заморозить сперму.

К сдаче спермы Лука тщательно подготовился. В течение недели он соблюдал строгий режим: так ему предписали столичные медики. Врачи запретили ему употреблять алкогольные напитки, курить, заниматься любовью, онанизмом и тяжелым физическим трудом.

– Для одинокого мужчины занятие любовью является мастурбацией, сопровождающейся тяжелым физическим трудом, – смеется Лука.

Сперму сын Сафронова сдавал в московском репробанке. Перед походом несколько волновался. Все-таки не каждый день приходится сдавать свое семя на заморозку!

– Очереди не было, меня встретила милая девушка, – рассказывает Лука. – Из-за этого я испытывал большую неловкость. Мы с ней прошли в комнату для заполнения анкеты с моими паспортными данными.

В этот момент по телевизору показывали порно крупным планом. Врагу не пожалеешь испытать то, что пережил я! В такой момент не то что свои паспортные данные забудешь, а вообще не вспомнишь, как тебя зовут!

На саму процедуру ушло пять минут. «Мои концерты наполнены быстрыми произведениями, – улыбается пианист Лука. – Так что мои руки уже давно, еще со школьных лет, находятся на пике физической формы. Я все сделал быстро».

Затравкин гордится: за один раз ему удалось сдать аж четыре порции драгоценного семени!

– Для многих мужчин сдача спермы на хранение – это что-то страшное и неизведанное, – продолжает сын Никаса Сафронова. – Они боятся даже думать об этом. Я же рассуждаю по-другому.

На мой взгляд, это должен сделать каждый половозрелый мужчина! Тем более что не только коронавирус может повредить мужской силе. Активность сперматозоидов снижается, к примеру, из-за неправильного образа жизни. А так за продолжение рода можно не волноваться.

Теперь я знаю, что у меня под рукой есть здоровый биоматериал, который можно использовать по необходимости.

Процедура сдачи спермы оказалась не бесплатной. В первую очередь Луке пришлось заплатить за анализы.

– Да, процедура платная, но не такая дорогая, – продолжает Лука. – Сопоставима с покупкой хороших наушников. Забор крови, спермограмма и хранение биоматериала в течение одного года мне обошлись в 15 тысяч рублей. За хранение спермы в банке нужно платить ежегодно пять тысяч рублей. Но существует скидка.

Я оплатил хранение спермы на 10 лет вперед: за это отдал 35 тысяч рублей. Температура хранения биоматериала составляет минус 196 градусов. Благодаря этому сперма может храниться тысячи лет и не повреждаться. Без моего ведома ее использовать никто не может.