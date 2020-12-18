"Живет на пособие": Марина Анисина осталась без работы во Франции

Пандемия коронавируса затронула многих звезд. Не пощадил ковид и олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Марину Анисину, которая живет во Франции и работает тренером. Никита Джигурда сообщил, что мать его детей из-за пандемии осталась без работы.

Джигурда сетует: он никак не может попасть во Францию. Сейчас он находится в России и в Париж к любимой улететь не может. Границы закрыты.

– Здесь, в Москве, я хожу по улицам без маски, – говорит Джигурда. – Меня и в суды пускают без них, поскольку я знаю законы. Например, 28-ю статью Конституции «Свобода вероисповедания». Я верю в ведических Богов, которые находятся внутри меня. И они мне категорически запрещают надевать маски. Я судье говорю: «Ваша честь, не нарушайте законы!» И судья вынуждена со мной соглашаться. Конституция дает мне право верить в Бога и в себя, а не в марлевую повязку, которая защищает от пыли или пыльцы.

А вот возлюбленной Джигурды Марине Анисиной с этим сложнее. Маску она носить вынуждена.

– Марина не хочет быть оштрафована, потому что Франции другие законы, – продолжает Джигурда. – У них там все сложнее. Сейчас Марина не может работать. Все катки там закрыты. Она сидит дома.

Впрочем, по словам Джигурды, олимпийская чемпионка не бедствует. Сейчас ее содержат тамошние власти, которые выплачивают ей ежемесячное пособие.

– Местные власти компенсируют всем гражданам, оставшимся без работы, 75 процентов от их дохода, – уверяет Никита. – Поэтому в материальном плане у нее все нормально. Хотя во Франции, конечно, очень сложная обстановка. До 20 января все бары и рестораны закрыты: работают только на вынос. Увы, вот она – демократия.