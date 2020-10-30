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Они отрицают коронавирус: топ-10 звездных ковид-диссидентов

Общество
20:19, 30 октября 2020

Они отрицают коронавирус: топ-10 звездных ковид-диссидентов
Екатерина Андреева // Фото: Instagram
Екатерина Андреева // Фото: Instagram

Андреева, Боня, Ветлицкая, Джигурда и их знаменитые единомышленники выступают против масок и вакцинации. Почему? 

Вот уже восемь месяцев коронавирус держит в страхе всю планету. Согласно статистике, на сегодняшний день COVID-19 заболело 44 млн человек, зафиксировано 1,17 млн летальных исходов. Но несмотря на это, с каждым днем по всему миру появляется все больше и больше скептиков, отрицающих опасность этого заболевания. Sobesednik.ru составил топ-10 ковид-диссидентов среди известных людей. 

1. Екатерина Андреева: Не люблю, когда так примитивно дурят народ 

Фото: Instagram

Ведущая новостей «Первого канала» Екатерина Андреева недавно опубликовала эмоциональный комментарий в Instagram. Звезда телевидения подробно описала в сети свои умозаключения по поводу коронавируса. 

– А я хочу подумать о тех закошмаренных людях, которым внушают страшную опасность этого вируса, – написала 58-летняя Андреева. – А данные статистики говорят о том, что смертность очень низкая [...] Не люблю, когда так примитивно дурят народ. 

Андреева также заявила о своем решении не носить медицинские маски в общественных местах. 

– И я тоже сижу в партере без маски, – рассказала Екатерина о своих походах в театр. – Потому что постоянное ее ношение может привести к энфиземе легких от недостатка кислорода, а это похуже ковида. И деньги за тесты, маски и перчатки, санитайзеры уж точно не идут в карманы разорившихся бизнесменов и представителей среднего класса. 

2. Наталья Ветлицкая вылечилась «изгнанием грустных мыслей» 

Наталья Ветлицкая // Фото: Global Look Press

Минувшей весной Наталья Ветлицкая сообщила, что у нее заподозрили коронавирус. Певица пожаловалась на то, что не может набрать воздух в легкие. Однако позднее артистка заявила, что полностью здорова. Помогло ей, помимо чая с имбирем, как считает звезда, «изгнание из головы грустных мыслей». 

– Успокоилась и перестала участвовать в массовом психозе, которому, к сожалению, поддалась в первый момент, – заявила артистка. 

А позже певица и вовсе сказала, что готова уйти в лес для того, чтобы избежать вакцинации, к которой могут принудить, как она думает, все население Земли. 

– Пусть хоть вакцинируются, хоть чипируются, но не навязывают это тем, кто против, – отметила Ветлицкая. – Пойдем в леса и горы. Будем жить общинами, выращивать морковку с капустой. Это в любом случае лучше, чем жить в цифровом концлагере. 

3. Боня боится прививок 

Виктория Боня // Фото: Instagram

Солидарна с Ветлицкой и Виктория Боня. Экс-участница телепроекта «Дом-2» готова умереть от коронавируса, лишь бы не проходить вакцинацию.  

– Я хочу умереть от коронавируса, если заражусь им. Можно? – иронизирует звезда. – Если мне на судьбе написано умереть от COVID-19, я хочу умереть от него, а не от прививки. Неизвестно, к чему она приведет. 

4. Джигурда считает, что пандемию выдумали 

Никита Джигурда // Фото: Global Look Press

Ярко выраженным ковид-диссидентом является Никита Джигурда. Артист считает, что пандемии вовсе не существует, а новости о заболевших и тем более умерших от COVID-19 – обыкновенные фейки, которые распространяются сильными мира сего через СМИ для того, чтобы подчинить себе народ. 

– Мне с Мариной (Анисиной. – Прим. Sobesednik.ru) предлагали за деньги участвовать в лохотроне, объявить, что Анисина заболела коронавирусом, – рассказал Джигурда в Instagram. – Грубый цинизм редакторов и их бесстыдство, увы, зашкаливают. Естественно, мы отказались. А через несколько дней пошла череда признаний так называемых звезд в том, что они подхватили эту заразу. Но я знаю эту фабрику фейков изнутри. 

5. Данко плачет от рекомендаций Собянина 

Данко // Фото: Global Look Press

Певец Данко признался в интервью корреспонденту Sobesednik.ru, что не соблюдает масочно-перчаточный режим. Первую волну пандемии он провел в Крыму, где за это не штрафовали так строго, как в Москве. 

– Вы знаете, я коренной москвич, но когда я наблюдал из Крыма, что с москвичами сделали власти из-за этого коронавируса, у меня просто слезы текли, – рассказал нам 51-летний певец. – Страшно, когда один человек (мэр Москвы Сергей Собянин. – Прим. Sobesednik.ru) превращает город в цифровой концлагерь, раздавая всем штрих-коды, как в Освенциме. 

Режим самоизоляции – это нарушение всех конституционных прав, это глумление над людьми. То, что чиновники сделали с народом, я думаю, никто им никогда не простит. Мы с моей возлюбленной Машей во время самоизоляции просто не обращали внимания на всю эту фигню и жили нормально – гуляли, дышали воздухом, и все у нас было хорошо. Лучше бы власти обратили внимание на людей, перенесших инсульт, и раздавали бы всем таблетки, понижающие давление. А так... все люди, как бараны, надели эти маски, которые только маникюрщиц спасают – им в рот ничего не летит, когда они ногти пилят. Удивляюсь, как еще людей не заставили факел в одно место засунуть, ну так, просто ради того, чтобы поржать. 

6. 33-летний блогер Стужук плохо кончил 

Дмитрий Стужук // Фото: Instagram

К сожалению, жизнь некоторых ковид-диссидентов недавно внезапно оборвалась. Украинский блогер и бодибилдер Дмитрий Стужук с начала пандемии регулярно призывал своих подписчиков не верить в коронавирус. Но в итоге сам подхватил COVID-19 во время отдыха в Турции. Болезнь дала осложнения на сердце. Стужук скончался 17 октября в возрасте 33 лет. 

7. Протоиерей Смирнов тоже не уберегся 

Протоиерей Дмитрий Смирнов // Фото: скриншот с YouTube

Протоиерей Дмитрий Смирнов весной призывал власти не закрывать храмы из-за пандемии коронавируса. Но в итоге сам переболел этой заразой еще в конце весны. Летом состояние Смирнова стабилизировалось, он проходил реабилитацию. Но 29 сентября его госпитализировали в тяжелом состоянии из-за обострения хронической болезни, которое могло случиться на фоне перенесенного COVID-19. 21 октября священнослужитель скончался на 70-м году жизни. 

8. Отец Сергий сбросил «оковы» вместе с саном 

Сергий Романов // Фото: скриншот с YouTube

Основатель Среднеуральского женского монастыря, скандально известный отец Сергий Романов за время первой волны пандемии снял целую серию видео, в которых утверждал, что самоизоляция – это «оковы добровольно-принудительного домашнего ареста». И призывал россиян не соблюдать мер самоизоляции. Но эти заявления наряду с другими «выходками» схиигумена в конечном счете и привели к лишению его сана.  

9. Лукашенко не видит вирус. Но вирус видит его? 

Александр Лукашенко // Фото: Global Look Press

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще до президентских выборов и протестов в стране заявлял, что коронавируса не существует, так как «его никто не видит»… Поэтому президент не стал вводить жестких мер самоизоляции в стране. 

Однако позже в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик сказал, что на самом деле никогда не отрицал существование коронавируса, а просто не хотел сеять панику в стране. Кроме того, врачи Батьки сообщили, что он все-таки переболел ковидом – в бессимптомной форме. 

10. «Собянин наоборот»: лидер Туркмении сажал за... ношение маски! 

Гурбангулы Бердымухамедов // Фото: Global Look Press

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в начале пандемии шел по пути Александра Лукашенко. Он умышленно скрывал статистику по числу зараженных COVID-19. По официальным данным, в стране долгое время не было ни одного заболевшего «короной», за ношение маски в общественных местах гражданам грозила тюрьма. 

Однако позже выяснилось, что на самом деле больных коронавирусом в Туркмении прятали в бараках, и уровень заболеваемости в стране никогда не был на низком уровне. Сейчас президент Туркмении изменил свое отношение к вирусу и сильно обеспокоен новой вспышкой пандемии во всем мире. 

Тема: "Уханьский" коронавирус Лукашенко

Теги: #Наталья Ветлицкая #Боня #Джигурда #схиигумен Сергий

Рубрика: Общество

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