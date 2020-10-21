Протоиерей Дмитрий Смирнов скончался после выздоровления от ковида

Пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем телеграм-канале сообщил о смерти протоиерея Дмитрия Смирнова.

Священнослужитель умер на 70-ом году жизни. Источники «Интерфакса» утверждают, что Смирнов пробыл на лечении от коронавируса в стационаре две недели и выздоровел от основного диагноза. Но смерть настигла его по причине других осложнений.

Протоиерей известен публике своими высказываниями об отрицании существования ВИЧ, отказе крестить детей, рожденных при помощи ЭКО, назывании гражданских жен «бесплатными проститутками». В 2011 году его критиковали за злорадный выпад по поводу смерти советского сторонника секс-просвещения Игоря Кона.