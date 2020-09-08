Перлов больше не будет: протоиерей Дмитрий Смирнов решил замолчать навсегда

Автор крылатой фразы о «женщинах-бесплатных проститутках» объявил бойкот журналистам.

В августе на сайте Московской патриархии появилась новость о том, что протоиерей Дмитрий Смирнов, известный своими экстравагантными высказываниями, которые обсуждала вся страна, покинул должность председателя патриаршей комиссии по делам семьи. Такое решение принял Священный Синод Русской православной церкви.

В марте после резкой критики женщин, состоящих в гражданском браке, священник привлек к себе внимание Следственного комитета. После слов о «бесплатных проститутках» и «временной утехе для мужчин» Смирнову пришлось давать показания.

Sobesednik.ru поинтересовался у самого знаменитого в России протоиерея, чем вызвано его столь продолжительное молчание в СМИ. Ведь раньше он буквально сыпал перлами.

– Говорить не буду. И сейчас, и никогда. Я от этой деятельности удалился. Будьте здоровы и не беспокойтесь, – ответил Дмитрий Смирнов Sobesednik.ru.

5 цитат протоиерея Дмитрия Смирнова

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость».

«Можно ли слушать тяжелый рок? Следующий шаг — это уже трава. А потом – уже кокаин».

«Каждый нормальный христианин мужского пола должен желать стать священником».

«Даже кошки перед едой молятся. У кого есть кошка — обратите внимание».

«Это кажется. Это бесы страшные картинки рисуют. Можно и милостыньку попросить». (В ответ на вопрос «Как выжить, когда работа потеряна, а сбережений нет?». – Прим. Sobesednik.ru).