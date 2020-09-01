В Туркмении не оплативших штраф за отсутствие маски отправляют собирать хлопок

В Марыйской области Туркменистана полиция усилила контроль за соблюдением масочного режима.

При этом в стране до сих пор ковид якобы не выявлен. Но при этом, по рекомендации ВОЗ, власти действуют так, «будто коронавирус уже обнаружен». Так, носить маску и соблюдать дистанцию граждан заставляют по той причине, что в воздухе много пыли. Также закрыты крупные торговые центры.

С 29 августа введен новый порядок контроля. Штраф за отсутствие маски составляет 60 манатов, что равно примерно 17 долларам.

В случае, если граждане не оплачивают штраф, их направляют на принудительные работы на хлопковых полях. Каждый провинившийся должен собрать по 20 килограммов хлопка, чтобы искупить вину, пишет туркменская служба «Радио Свобода».

Если человек не приходит в назначенное время к вахтовому автобусу для отправки на хлопковые поля, ему грозит либо исправительный лагерь, либо еще более крупный денежный штраф.

Отмечается, что в Туркменистане до сих пор известны случаи принуждения к бесплатной работе на хлопоковых полях бюджетников. В США с 2018 года по этой причине отказались от закупок туркменского хлопка.