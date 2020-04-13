Никита Джигурда рассказал, как отказался врать, что у Анисиной коронавирус

59-летний актер напомнил о себе скандальной историей.

Джигурда сообщил в своем блоге в Инстаграм, как некие люди предлагали ему за определенную плату сообщить в прессе ложную информацию о том, что его бывшая жена Марина Анисина заболела коронавирусом.

Никита поведал, что отказался участвовать в «лохотроне», но, судя по всему, так поступили не все его коллеги.

— Грубый цинизм редакторов и их бесстыдство, увы, зашкаливают, — намекнул Джигурда на то, что сказать неправду ему предлагали журналисты. — Естественно, мы отказались, а через несколько дней пошла череда признаний так называемых звезд в том, что они подхватили эту заразу. Простым наивным людям трудно в это поверить. Но я знаю всю эту фабрику фейков изнутри.

Фото: Instagram

Подписчики актера разделились на два лагеря: одни присоединились к мнению Никиты и назвали историю с эпидемией выдумкой, другие пристыдили, напомнив, что тысячи людей во всем мире потеряли родных и близких, а ему, как публичному человеку, не стоит дезинформировать людей.

Марина Анисина в настоящее время находится на карантине во Франции и общается с Джигрдой исключительно по телефону.

Слова Джигурды о «так называемых звездах», переболевших коронавирусом, судя по всему, относились к коллегами по сцене Льву Лещенко и Надежде Бабкиной, которые одними из первых оказались на больничных койках. Последняя, напомним, из-за тяжести состояния провела 4 дня в состоянии искусственной комы и до сих пор находится в стационаре.

Но Никита Джигурда, похоже, не верит в пандемию и опасается, что скоро нас всех оснастят чипами, чтобы ужесточить тотальный контроль.

— Никакой законной пандемии коронавируса нет! — пишет актер в своем Инстаграм. — Уж в России так точно. Устроить бы моральную порку тех чиновников и представителей СМИ, которые раздули и раздувают панику, заставив людей самоизолироваться, но при этом не компенсируя им их материальные потери! Лет пять назад Джигурда бы сказал: «А ну-ка, вашу мать, срочно разрешите людям гулять и работать! Или объявите законный карантин и оплатите, как положено в этом случае все издержки и потери граждан! Иначе я вас выпорю!» Заявляете о пандемии коронавируса, заставляете народ сидеть по домам — оплатите вынужденный карантин! Не плАтите — открывайте рынки, автомойки и т.д., проводя ежедневно дезинфекцию рабочих мест и желающих работать граждан.