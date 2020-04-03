Джигурда не может оформить наследство из-за коронавируса

Эпатажный Никита Джигурда пристально следит за ситуацией вокруг коронавируса. Ведь он и сам уже от него пострадал. На днях Джигурда должен был лететь во Францию, чтобы наконец-то получить наследство умершей кумы Людмилы Браташ. Но из-за коронавируса все его планы рухнули.

Во Франции введен жесткий карантин: выходить на улицу можно только по одному, – говорит Никита Борисович. – Хотя еще три дня назад Марина спокойно устраивала пробежки с детьми. Перемещаться по городу уже запрещали, но в своем районе, где ты живешь, можно. Сейчас все то же самое. Только требования стали жестче: из дома необходимо выходить только по одному. Когда Марина об этом узнала, позвонила мне и заплакала. Она теперь не может бегать с детьми! Вот это ее больше всего расстроило. Они сидят в замкнутом пространстве. Так что по сравнению с Францией у нас лафа!

Расстраивает Анисину и то, что Джигурда вынужден находиться вдали от семьи. Никита планировал уехать в Париж на этой неделе, но авиасообщение отменили.

– Маринка очень расстроена, что я не прилетел, – продолжает Джигурда. – Я должен был уехать на днях в Париж, чтобы оформить на себя квартиру, которую мы выиграли после двух судов. Несколько дней собирался побыть в столице один, а потом планировал поехать к Маринке с детьми. Но я не смог этого сделать. Марина, естественно, была очень расстроена. Радует, что никакой продовольственной паники в Париже нет. Французы закупились всем необходимым, поэтому по улицам не гуляют. Это же не наши люди, которые вынуждены жить от зарплаты до зарплаты. Наши правители должны задуматься, когда платят миллионы долларов футболистам, сколько получают ученые-вирусологи? Копейки! Вот и зацените теперь, что дороже: футбол или жизни людей.

Сам Джигурда не верит в то, что коронавирус так опасен для человечества. Поэтому он просит сохранять спокойствие.

– Вся эта паника по всему миру поднята искусственно, – уверяет Джигурда. – Этим пользуются игроки геополитического уровня. Сейчас банкротятся предприятия, скупаются по дешевке акции и ценные бумаги. Теперь ими владеют те, кто поднял эту шумиху. Каждый год от гриппа умирают 650 тысяч человек – по 54 тысячи в месяц. А от коронавируса за четыре месяца умерло около двадцати тысяч. Разделите и увидите: та же картина, что и при эпидемиях гриппа. Запустите статистику по поводу СПИДа, который гораздо опаснее. Им заражен молодняк. Если бы люди с таким усердием на весь мир рассказывали правду о СПИДе, паники было бы еще больше. Большинство людей просто бы перестали заниматься любовью и сексом!

Джигурда уверен: вскоре коронавирус будет побежден. И людям разрешат выходить из своих домов.

– Как оптимисту мне хочется верить, что это произойдет как можно раньше, – продолжает Джигурда. – Это случится, когда будет найдена вакцина, все страны ею закупятся, как люди гречкой, макаронами и туалетной бумагой. Кто-то сделает колоссальные бабки на этом. Вот тогда коронавирус исчезнет. До следующей пандемии. Три или четыре года назад великий Билл Гейтс говорил: «Люди заблуждаются, что погибнут от ядерной катастрофы. Они начнут умирать от вирусов и пандемий. Больше десяти миллионов!» Чубайс тоже об этом заявлял, что есть мировая программа, по которой на планете должно остаться два миллиарда человек. Вот эта идея и воплощается правителями земного шарика... Мир уже не будет никогда таким. Люди в панике и страхе. Они никогда бы не согласились в гармоничном состоянии на такие меры. А сейчас репетиция нового мира: самоизоляция, всем сидеть по норам.

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Материал вышел в издании «Зажигай» №12-2020 под заголовком «Джигурда не может оформить наследство из-за коронавируса».