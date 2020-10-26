Ведущая новостей "Первого канала" Екатерина Андреева оказалась ковид-диссидентом

«Не люблю, когда так примитивно дурят народ», — так в своем Instagram Екатерина Андреева, многолетняя ведущая вечерних новостей на «Первом канале» отозвалась о распространяемой властями и СМИ информации про пандемию коронавируса. Оказалось, что телеведущая не выполняет требований по борьбе с коронавирусом и не носит маску в публичных местах.

Скриншот поста приводит Znak.com. На момент публикации заметки Sobesednik.ru обнаружить комментарий не удалось, вероятно, он был удален.

В тексте своего поста Андреева комментирует официальную статистику, уверяя, что якобы «по всему миру уровень смертности вообще не повысился и даже стал ниже».

Также она призналась, что игнорирует все предписания Роспотребнадзора и подзаконные акты московских властей. Она подчеркивает, что деньги от продажи всех индивидуальных средств защиты и проведения тестов никак не помогают бизнесу и гражданам. Кому они идут, телеведущая не уточнила: