Схиигумен Сергий Романов готов "навести порядок" в России за три дня

Схимонах Сергий потребовал от Путина передать ему все полномочия, иначе он начнет полномасштабную духовную войну.

Об этом пишет портал «E1.RU».

Скандально известный основатель Среднеуральского женского монастыря потребовал у президента сложить полномочия и передать их ему. В видеообращении, которое опубликовал представитель схиигумена Всеволод Могучев, Сергий призвал главу государства и патриарха Кирилла к переговорам.

«Предлагаю вам на международном уровне президенту России Владимиру Владимировичу Путину передать полномочия мне — схиигумену Сергию. В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России», — заявил Сергий Романов.

Монах объявил президента и патриарха скрытыми врагами России, которые привели страну «к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству, свою плоть поставили выше вечной жизни».

«Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым», — подчеркнул схимонах.