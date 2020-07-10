Мария Шукшина ушла в монастырь к опальному отцу Сергию

Актриса и телеведущая Мария Шукшина сейчас находится в скандально известном в последнее время Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Пресвятой Богородицы, где заправляет религиозный оппозиционер отец Сергий. Хотя известно, что его лишили сана и запретили проповедовать.

– Поклон вам от отца Сергия Романова, и от сестричек! – обратилась к своим подписчикам в социальной сети Шукшина. – Хожу с камерой и все снимаю… Хочу показать человеческое лицо схиигумена Сергея Романова, каким он мне открылся, потому что приехала я сюда, увидев его проповедь по телевизору. А я знаю, как телевизор может искажать лицо человека, слова, лик. Я захотела сама разобраться, что из себя представляет схиигумен Сергий. Мне это очень важно, я православный, русский, верующий человек. Он говорит обличительное слово. То, о чем он говорит я тоже прекрасно знаю. Я подписываюсь под каждым его словом, под каждым его предложением. Мне было важно с ним поговорить, потому что это единственный человек, который сейчас спасает духовную Россию, прежде всего, духовную, не мирскую.

Схиигумен Сергий Романов // Фото: скриншот YouTube

Мария призналась, что в скором времени опубликует снятое в монастыре видео.

– Никогда не думала, что когда-нибудь буду снимать фильм, как режиссёр, но на все есть свои триггеры, – говорит Шукшина. – Чувство правды, справедливости, равно как и внутренний детектор лжи и фальши заложены во мне с детства, а вернее сказать, наверное, уже были в крови и генах с рождения. А еще для меня очень важно во всем иметь свое собственное мнение, а не навязанное чужое. И, конечно же, не менее важно вынести все увиденное мной на ваш суд. Церковь – это всегда соборность. И наиглавнейшая часть в ней – это всегда люди, народ. Уникальнейшего материала набралось столько, что даже думаю открыть свой канал в ютюбе. Одной-двумя сериями точно не ограничишься. Скоро позову всех на премьеру! Всех обнимаю и доброго здравия всем желаю!