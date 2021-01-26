Жена Газманова предложила Ольге Бузовой выйти замуж за ее сына Родиона

Марина Газманова готова принять певицу в свою семью.

На расставание Ольги Бузовой с Давой не отреагировал только ленивый. Сначала певицу поддержали Андрей Малахов и Виктория Боня, а потом найти нового парня Бузовой пообещал Родион Газманов и попросил подписчиков «относиться с уважением к драме и даме».

– Я чисто по-человечески сочувствую Оле, которой все никак не удается найти крепкое мужское плечо, – написал в своем Instagram 39-летний певец. – С плечами сейчас тоже, видимо, мировой кризис. Отчаиваться ей не стоит, барышня видная, находчивая, все впереди. Только счастья пожелать и семь футов под килем! Давайте подумаем о том, кто бы из мужчин (достойных, разумеется) смог бы составить Ольге пару. И не на год-три, а хотя бы на пять!

В комментариях тут же начался настоящий «Дом-2»: поклонники обсуждали неуживчивый характер Оли и советовали ей найти мужа-иностранца. Также писали о том, что Оля – сильная личность, и ей нужен такой же сильный и самостоятельный мужчина, а не очередной альфонс и блогер.

Но лучшее решение проблемы предложила жена Олега Газманова Марина.

– Родька, а ты бы не хотел сам поухаживать за Олей!? Напишешь ей классных песен! Ты парень лучший, свободный, романтик хороший… Оль, пойдешь в нашу семью?! Мы веселые, сплочённые, в обиду не дадим тебя...

На это Родион смущенно ответил, что уже посвящал Бузовой стихи, но она на них не отреагировала. Но, как говорится, попытка не пытка...