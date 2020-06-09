Олег Газманов: Киркоров встал на колени и попросил продать ему песню

Известную песню «Единственная моя» Олег Газманов посвятил своей супруге Марине. Об этом певец и композитор рассказал в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

– Киркоров услышал песню «Единственная моя» на концерте в Сочи, я представлял новый альбом. Филипп пришел в мою гримерку с цветами, встал на колени и попросил: «Продай мне эту песню!» – вспомнил Газманов. – Я отказался. Долго мы с ним общались на эту тему. Я выпустил альбом, а потом дал ему возможность петь ему эту песню. Эта песня – самая популярная из его репертуара, и мне приятно как композитору. Я очень рад, что эта песня так подошла Филиппу.

В передаче Олег Газманов рассказал и о странном случае, который произошел с ним в «Артеке».

– Меня ударило током от микрофона, когда я давал интервью. Я оказался в точке, где не было ни запаха, ни звука, ни пространства, – описывает свои чувства артист. – Вселенная захлопнулась, и я вместе с ней. Тогда я задал себе вопрос: ты хочешь уйти из мира или возвратиться? Было непонятное состояние: вроде бы я есть, а вроде меня и нет. И я пытался вспомнить, что меня держит в этом мире. Пусть меня все простят, но я подумал о том, что я не успел дописать несколько песен. После этой мысли я сразу увидел себя с высоты 15 метров: я лежал, а вокруг меня суетились. Я думал: а что они бегают вокруг, меня же током бьет. Один шанс выжить – нужно было толкнуть ногой эту стойку с микрофоном, чтобы меня перестало бить током. Я дернул ногой, стойка упала, и я ощутил себя лежащим на лице. Я очнулся и сказал: «Настоящего артековца током не убить». Затем отключился. Я так и не смог себе объяснить, что со мной произошло.