"Чувствовал, что получу по морде": Олег Газманов отомстил жене во время свадьбы

У Олега Газманова было два брака. Первой женой певца стала Ирина, с ней Газманов познакомился еще в студенческие годы. Именно Ирина подарила артисту первенца – Родиона. Спустя 20 лет артист подал на развод, хоть чувства к жене остыли намного раньше.

Затем Олег Газманов влюбился в Марину – Марусю, как он ласково называет свою нынешнюю супругу. Но в ЗАГС они пошли не сразу, а лишь спустя 15 лет.

– Наше знакомство помню как сейчас. Мы были на гастролях в Воронеже, я ее увидел из окна нашего автобуса. Я в нее влюбился сразу. Вот она шла, я уже влюблялся в ее походку и думал: если она еще и красивая – я пропал, – рассказал Газманов в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». – Попросил водителя остановить автобус, а своего барабанщика – пригласить ее на концерт. Она отказалась, спросила, почему я сам не выхожу...

Я должен был ее встретить, так и сделал перед концертом – и пропал, – продолжает Газманов. – С тех пор прошло больше 30 лет. Я сейчас ее люблю даже больше, чем тогда. Мы долго шли друг к другу. Был такой момент, когда я думал, что у нас ничего не получится, я понял значение слова «прощай». И я написал свою песню «Прощай». Я благодарен своей Марусе, своей любимой, за любовь. За десятилетия вместе, за эмоции, которые она пробуждала во мне. Без нее не было бы моих песен, этого заряда, который у меня на сцене. Я ее всегда буду любить.

Олег Газманов с женой Мариной

Но Марина очень долго не подпускала к себе Газманова, а перед свадьбой поставила перед ним трудновыполнимые требования.

– Она сказала: «Пускай будет свадьба, но тогда ты должен меня забрать в красном кабриолете. И забрать оттуда, откуда я скажу», – вспоминает артист. – Мне мой друг дал свой уникальный кабриолет, это Мерседес 1954 года выпуска. Если кто-то мне скажет, что это было легко – это будет неправда. Там такое непростое переключение передач, я все боялся сломать этот рычаг. В Москве была дикая жара, а перед нами Камаз, вся копоть от него шла к нам в салон. Я боялся, хоть бы дождь не пошел. Только мы подъехали к ресторану и вышли из машины, сразу хлынул дождь. Я слегка отомстил жене за это. Когда меня спросили в ЗАГСе, готов ли я взять в жены Марину Анатольевну Муравьеву, я сделал паузу. И держал ее очень долго, до того момента, пока не почувствовал, что получу по морде. Так отомстил ей за то, что она так долго меня мусолила.

Сына Марины от предыдущего брака – Филиппа, Олег Газманов и по сей день не отделяет его собственных детей.

– Филипп – мой сын, на этом жирная точка, – твердо заявил певец. – Между собой братья и сестра прекрасно общаются.