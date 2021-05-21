"Сделал провокацию колоссальную": Соседов рассказал об эмоциях от шоу Галкина

Сергей Соседов провел творческий вечер в столичном Доме актера. Посмотреть на главного музыкального критика страны собрался полный зал поклонников.

Сергей не подкачал: без прикрас говорил о нынешнем шоу-бизнесе, критиковал Пугачеву и рассказал о грандиозной подставе Макса Галкина.

– Продажу билетов накануне вечера мой директор решил прекратить, чтобы не нарушать столичных законов, – рассказал Сергей. – По закону может быть заполнено не больше 50 процентов мест. А людей оказалось гораздо больше. Зал большей вместимости накануне мероприятия найти в Доме актёра, разумеется, не удалось. Поэтому многие так и не смогли попасть на вечер.

Сергей не разочаровал – в течение трех отвечал на самые разные вопросы зрителей. Соседов посетовал, что среди нынешних исполнителей, интересных молодежи, больших талантов нет.

– Посмотрите на тик-токершу Валю Карнавал, – улыбается Сергей. – Помните ее встречу с Долиной у Макса Галкина? Лариса попросила ее спеть пассаж легкий, всего несколько нот! А Валя не может повторить – она просто плохо поет. Лариса говорит ей: «Вам же нужно учиться!» А ей эта Валя несчастная в ответ: «Вы устарели уже, у вас старые критерии!».

По словам Соседова, Карнавал своими высказываниями шокировала не только Долину, но и его.

– Лариса в шоке была просто, – продолжил Сергей. – Она хотела уйти. Конечно, Макс Галкин сделал провокацию колоссальную, соединив эту тик-токершу несчастную и Ларису Долину. Ларочка пришла к Максиму из-за уважения, она не знала, кто такая Валя Карнавал, как и я. И дай Бог больше не буду знать.

Рассказал в этот вечер Соседов о том, как попал в «Акулы пера», а также об окружении Пугачевой, которое его шокировало (материал об этом читайте в ближайшее дни – авт). Завершился творческий вечер Соседова шквалом аплодисментов. Благодарные зрители устроили ему такие овации, что, казалось, стены концертного зала рухнут.

– Я обещаю, что буду устраивать такие вечера регулярно, – пообещал Сергей. – И не только в Москве. В наших планах – выступления во многих городах России.