"У нас женщины ленивые!" Лариса Долина раскрыла еще один секрет своей стройности

Певица Лариса Долина, которая вновь оскандалилась после потасовки с Валей Карнавал, дала достойный отпор всем хейтерам и завистникам.

Артистку в последнее время трудно узнать. Звезда сильно преобразилась: похудела, постройнела и помолодела. Звезда не скрывает, что сбросила 21 килограмм. Благодаря этому она появляется на светских раутах в миниюбках и платьях с глубоким декольте. На днях Лариса Александровна вновь вышла в свет и жестко ответила всем злопыхателям.

Фанатки не верят, что звезда обошлась без помощи пластических хирургов. В Сети считают, что преображение обошлось Долиной в миллион евро. Впрочем, артистка это отрицает. Она уверяет: помолодела она благодаря обычным «женским делам».

– Да, мне мало кто верит, к сожалению, – говорит Лариса Александровна. – Многие утверждают, что, например, фотографии, которые я публикую в социальных сетях, – фотошоп. Никакого фотошопа: ни грамма! Просто очень хороший свет и тот момент, что я сбросила 21 лишний килограмм. Вот и все!

Артистка сейчас готовится к юбилейному концерту, поэтому делает все, чтобы предстать перед зрителями во всей красе. На поддержание внешности она не жалеет ни времени, ни сил.