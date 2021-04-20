"Миша, может, нравится Долиной как мужчина": роман певицы с Гребенщиковым обсуждают в шоу-бизнесе

Не успел затихнуть скандал между Ларисой Долиной и кумиром молодежи Валей Карна.val, как артистка угодила в еще один телевизионный конфликт.

В этот раз под раздачу от звезды джаза попал певец Михаил Гребенщиков, которого Долина практически отчитала на шоу «Ну-ка, все вместе!». Что об этом думает сам Михаил и его коллеги, выяснил Sobesednik.ru.

Лариса Долина пришла на последний отборочный тур проекта «Ну-ка, все вместе!» в качестве звездной гостьи. Михаил же является постоянным экспертом шоу – одним из сотни судей, которые восседают на так называемой Стене.

В этот раз жюри вместе со звездной гостьей должны были оценить восьмерых талантливых участников из разных стран.

– Выступал английский исполнитель, – вспоминает 45-летний Михаил Гребенщиков. – 92 человека из жюри его поддержало, 8 – нет. Среди этих восьми был я. Басков одного спросил, почему он не проголосовал за этого певца, второго, а потом меня. Я сказал, что не понял этого англичанина. Он, конечно, поет хорошо, но так поют все поющие англичане и чего-то сверхъестественного я не увидел.

Ларисе Долиной критика в адрес иностранца со стороны Гребенщикова пришлась не по душе.

– Она сказала, что ей жалко меня, – продолжает член жюри «Ну-ка, все вместе!». – Я раньше на этой передаче не замечал, чтобы люди врывались в мнения других людей и тем более начинали их жалеть. Для меня это, честно сказать, было неожиданно.

Я и ответил: «А мне вас жаль!» Ну, как-то у меня это вырвалось.

Лариса Долина // Фото: стоп-кадр шоу «Ну-ка, все вместе!», YouTube-канал WeiT Media

Гребенщикова, конечно, тут же поддержали многие другие члены жюри.

– Правда была на моей стороне, – уверяет Михаил. – Но я считаю, что ничего страшного не произошло. Лариса Долина и так сейчас на слуху в связи с ее историей с Валей Карна.val и вот теперь я тоже попал в новостные круговерти. Пришла моя очередь. Интересно, кто следующий.

Кстати, в конфликте с Валей Карна.val, Гребенщиков, несмотря ни на что, поддерживает именно Ларису Александровну. Напомним, что на шоу Максима Галкина «Музыкалити» исполнительница бессмертного хита «Погода в доме» посоветовала молодой звезде сначала получить музыкальное образование, а потом уже заниматься музыкой.

– Я на стороне Долиной, – сказал нам Гребенщиков. – Но также понимаю, что с появлением доступа к интернету и упрощения создания музыки правила игры изменились. К чему приведет эта деградация профессии, покажет только время.

Вступилась за Ларису Александровну и певица Sasha Gradiva, которая тоже является членом жюри проекта «Ну-ка, все вместе!».

Sasha Gradiva // Фото: Global Look Press

– Валя – это бургерная, вьетнамские тапочки и многоэтажка в Бибирево, – уверена 42-летняя артистка. – А Лариса Долина – это мишленовская высокая кухня, итальянские туфли и апартаменты в историческом особняке. Ну как их сравнивать? Я сама не имею аттестата о вокальном образовании, мое юношество прошло в спорте. Но простите: утверждать, что над вокальным мастерством не нужно работать – конечно же бред!

Всю свою карьеру я восполняю недостаток музыкального образования, с 19 лет маниакально пою свои песни и бесконечно репетирую. Не знаю, назанималась ли я количество часов, равное пяти годам, но, поверьте, это сопоставимо.

– Я занималась у десятков преподавателей, от Теоны Контридзе до Сета Риггса, который занимался с самими Майклом Джексоном, Принцем, Барбарой Стрейзанд и Стиви Уандером.

Поверьте, написать одну удачную песенку без образования можно, но вот сделать музыкальную карьеру – нет. Ещё больше я это осознала, когда работала с Джастином Трантером (автор песен для Тэйлор Свифт и Джастина Бибера. – Прим. Sobesednik.ru), с которым мы написали пять песен, две из которых были в чартах «Билборда».

Самого же Михаила в конфликте с Долиной поддержала его подруга – гражданская жена певца Данко, дизайнер и диджей Мария Силуянова.

– Может, Миша Ларисе Долиной нравится как мужчина и она на него ополчилась, потому что он ей отказал? – в шутку предположила 33-летняя Мария. – А если серьезно, я считаю, что проект «Ну-ка, все вместе!» – это не шоу «Пусть говорят» или какое-то другое подобное, где нужно кричать друг на друга. Мише не понравилось выступление артиста, он имеет право высказать свое мнение. Причем тут то, что кому-то кого-то жаль?