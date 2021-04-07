"Устаю сильно!": Сафронов перед юбилеем пожаловался на серьезное недомогание

Никас Сафронов готовится к юбилею – 8 апреля самому известному художнику страны исполнится 65 лет. По этому поводу живописец планирует закатить шумную вечеринку в одном из фешенебельных ресторанов Москвы.

– Буду отмечать в кругу близких по духу мне людей, родных, знакомых, – рассказал Никас в интервью Sobesednik.ru. – Пригласил много артистов. Орнелла Мути должна приехать – главное, чтобы успела оформить все документы. Она давно не была в России, соскучилась.

До последнего думали, что и Николас Кейдж прилетит на мой праздник, уже даже отель ему тут забронировал, но из-за пандемии не получилось – семья и агенты не рекомендовали ему путешествовать. Может, летом ему удастся посетить Москву – тогда наконец отдам ему его портрет, он мне еще несколько лет назад позировал.

– Вам исполняется 65 лет. Возраст ощущаете?

– Нет, совершенно. Просто в последнее время сильно устаю из-за недосыпания. Когда высыпаюсь, то, просыпаясь, чувствую себя максимум на 25-30 лет. Жаль, что сон для меня зачастую бывает роскошью.

Позавчера, например, я спал два часа, вчера вообще не спал.

Сегодня вот удалось понежиться в объятиях Морфея часов шесть.

– Почему вы не спите?

– Работа. Известность требует многих вложений. Актерам в этом плане проще: снялся в одном фильме, его крутят на протяжении многих лет, и ты популярный. Художнику сложнее. Нужно работать постоянно: появляться на телевидении, встречаться с журналистами, клиентами, бизнесменами, которые предлагают совместные проекты. Но главное – выполнять свои обязательства, писать картины.

Я занимаюсь благотворительностью, поддерживаю сестру, братьев.

Нужно зарабатывать. А деньги с небес не падают.

Сегодня пришел известный режиссер, попросил взаймы – ему не хватает на съемку фильма. Пообещал дать. Не умею отказывать друзьям. Хотя многие из них обижаются, что я уделяю им мало времени, но всегда прощают – понимают, что мы не так часто видимся не потому, что я не хочу, а потому что просто не успеваю все совмещать. Дети меня вообще почти не видят. К счастью, они уже взрослые и им не нужно мое внимание ежедневно.

– Никас, что вас сейчас радует?

– Радует весна, понимание того, что скоро будет лето, что все мои родственники здоровы. Но многое и огорчает. Особенно тот факт, что в последние годы я потерял много близких друзей: Трушкина, Гафта, Грачевского, Ланового, Говорухина…

Никас Сафронов на прощании с другом Борисом Грачевским

– Трушкин, Грачевский и Лановой ушли из-за коронавируса. Вы как защищаетесь?

– Мы все – я, мой сын Лука, братья – сделали прививки. Вакцинация прошла нормально, без осложнений. Теперь у меня есть антитела.

– Что бы вы хотели себе пожелать?

– Поменьше канители и хлопот, которые отнимают много сил. Покой мне только снится. Я ежедневно работаю, в основном, по ночам.

Параллельно строю дом в Турции. Я несколько лет назад ввязался в эту историю и не могу никак закончить.

Сейчас работы в активной стадии. Приходится все контролировать. Желаю себе, чтобы строительство поскорее закончилось. Но главное – чтобы близкие не болели и не уходили, оставались рядом как можно дольше.

– Никас, вы завидный жених. Жениться собираетесь?

– Я думаю, что нет. В данный момент меня все устраивает. У меня есть женщины, в этом плане я не одинок. Но в ближайшее время в ЗАГС я точно не собираюсь.