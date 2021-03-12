"Азиза на "Маске" заработает миллионы": Сафронов рассказал о доходах певицы после скандала

Неожиданный и громкий уход Азизы из шоу «Маска» продолжают обсуждать не только зрители, но и знаменитости. Напомним, когда члены жюри сняли маску с Пингвина, в образе которого выступала легендарная певица, она не могла сдержать слез и разрыдалась прямо на сцене. Филипп Киркоров, увидев Азизу, был потрясен до глубины души. Он никак не ожидал, что Пингвином окажется его давняя подруга.

– Я не смогу себе этого простить никогда! – заявил потрясенный Филипп. – Как много она могла показать в этом проекте!

Никас Сафронов // Фото: Global Look Press

Самый известный художник страны Никас Сафронов приятельствует с Азизой уже долгие годы. Он согласен с Киркоровым: своего последнего слова в «Маске» певица сказать не успела.

– Филипп – большой профессионал, он знает, что с Азизой шоу было бы еще более ярким, потому что она способна творить на сцене совершенно невероятные вещи, – говорит Никас. – Но я не понимаю другого: почему многие не одобряют того, что Азиза участвовала в «Маске». Любой конкурс для артиста – это дополнительная популярность и возможность показать иные грани своего таланта. В прошлом году в этом проекте участвовала Лариса Долина, сейчас – Азиза. Я не слежу за «Маской», но видел несколько номеров Азизы в интернете. Конечно, ей было обидно, что ее рассекретили так быстро. Тем более что там, как говорят профессиональные музыканты, есть более слабые участники. Азиза выступала прекрасно.

Сафронов уверяет: инцидент в «Маске» пойдет артистке только на пользу. Поэтому звезда не должна впадать в депрессию.

– То, что Азизу обсуждают уже почти неделю, – для нее большой плюс, – считает художник. – Она в очередной раз доказала, что интерес к ней – огромен. И это принесет ей большие дивиденды в будущем. Ее начнут чаще приглашать на концерты и в новые проекты, наверняка, возрастут гонорары. Думаю, что несколько миллионов рублей благодаря участию в «Маске» она заработает точно.