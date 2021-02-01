Ирина Купченко разрыдалась у стеклянного гроба Ланового

Вдова Василия Ланового не смогла сдержать эмоций на Новодевичьем кладбище.

1 февраля состоялись похороны Василия Ланового. Прощание с артистом прошло в театре им. Вахтангова, куда пришли многие видные деятели политики и культуры.

Вдове актера Ирине Купченко удавалось держаться во время траурной церемонии в театре, но на кладбище актриса дала волю эмоциям и разрыдалась у гроба покойного мужа.

Купченко долго стояла, прижавшись губами к стеклянному барьеру между ней и супругом, целовала крышку гроба и что-то шептала. Сын Александр простился с отцом и, поддерживая мать под руки, отвёл ее в сторону. Ирина Петровна еле держалась на ногах.

Раздались залпы, и тело Василия Ланового предали земле.