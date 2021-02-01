В Москве прощаются с Василием Лановым. Репортаж Sobesednik.ru

1 февраля в Театре им. Вахтангова проходит прощание с актером Василием Лановым. Церемония проходит в открытом формате, но с соблюдением всех антикоронавирусных норм – в зал пускают всех желающих при наличии масок и перчаток.

Напомним, что Василий Лановой скончался на 88-м году жизни в одной из столичных больниц. 2 января актер был госпитализирован туда с коронавирусной инфекцией, через 26 дней болезни его состояние ухудшилось, из-за чего Ланового перевели в реанимацию, где звезды советского кино не стало.

В зале театра им. Вахтангова, где прощаются с Народным артистом РФ, звучит голос Василия Семёновича: стихотворения, которые он так мастерски умел читать.

В центре зала – гроб со стеклянной крышкой, рядом – родные артиста: вдова, Народная артистка РСФСР Ирина Купченко, сын Александр Лановой. Помимо поклонников творчества Народного артиста, в зале много офицеров.

– Мы потеряли великого артиста, друга, великого патриота. Это огромное горе для нашего театра, он отдал театру 60 с лишним лет. Все мы, его партнеры по театру, очень скорбим. Как мы будем жить без него? – говорит Елена Сотникова, Заслуженная артистка РФ, игравшая вместе с Василием Семёновичем в спектакле «Последние луны».

Проститься с Василием Лановым пришли министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

– Я могу бесконечно благодарить Василия Семеновича за то, что он одарил нас возможностью быть с ним рядом, – с трудом сдерживая слезы, сказал актер Александр Олешко. – Думаю, душа Александра Пушкина выбрала Василия Семеновича, чтобы именно он озвучил в XX и XXI веке Пушкина, музыку слова. Он выполнил на Земле все свои творческие задачи, пусть его душа летит спокойно.

Своими воспоминаниями о Василии Лановом поделился и Сергей Маковецкий:

– Никогда нельзя было понять, в каком он настроении. Он всегда приходил с приветливой улыбкой, появлялось ощущение тепла.

Если бы вы видели, как он выходил на сцену: эта осанка, эти светящиеся глаза. Молодые артисты на фоне Василия Семеновича превращались в стариков.

Главное качество Ланового – честность в отношении всего, чем он ни занимался: «Бессмертный полк», поездки в горячие точки... Это всегда делалось искренне, с открытой душой. Его служение искусству, своей семье, друзьям – все в нем было естественно. Очень грустно, когда понимаешь, что таких людей, артистов уже нет…

– Мне трудно говорить, я с Василием Семеновичем на сцене 40 лет, – рассказал актер Евгений Князев. – Он был кумиром миллионов, кумиром женщин... Думаешь: как же так Господь распорядился – дал ему и красоту, и талант, и жизненную позицию. Он этим никогда не кичился, он одинаково разговаривал как с артистами, так и с обычными людьми, подходившими к нему на улице.

Сейчас я стоял в карауле у гроба... невероятно, что он больше не выйдет на эту сцену... Весь 2020 год он полноценно отыграл. И в конце года как-то сказал: «Как ты отнесёшься, если мы в новом году не станем играть наш спектакль?» Я удивился, но сказал, что как он сочтёт нужным, так и будет.

«Пока я не одряхлел, должен уйти со сцены», – сказал Василий Семенович. Я ответил, что он остаётся тем же Лановым, которого ждёт публика.

Вчера прошло отпевание. Надеюсь, что Господь воспримет его за все его благородные дела, которые он совершил.

Зал театра Вахтангова заполнен желающими проститься с Василием Лановым. Люди выражают соболезнования Ирине Купченко, передают ей цветы.

В зале появляется мэр Москвы Сергей Собянин с букетом красных роз, он оставляет цветы у гроба Народного артиста.

– Василий Лановой – человек с уникальной биографией, – отмечает во время прощания Народный артист РФ Евгений Герасимов. – Находясь в оккупации, не испугался фашистов, которые стреляли над его головой, стал заикаться, конечно, но и это поборол... Его называли Ваше Величество... Оторваться от него на сцене было невозможно, все его роли были уникальны. Перед глазами стоит его Корчагин.

Василий Семенович очень любил общаться с людьми. Терпеть не мог фальшь, так как себе этого не позволял. Неслучайно именно он возглавлял «Бессмертный полк», для него это было памятью. Дорогой Вася! Твои друзья, поклонники всегда будут тебя помнить... Своих студентов ты научил не только читать стихи – ты помог им в становлении личности.. Дорогой Вася, пусть земля тебе будет пухом!

– Говорят, в театре нет незаменимых.. Это неправда, Василий Семёнович был таким, его заменить невозможно, – почти плача, говорила Нонна Гришаева. – Я смотрела на него всегда и поражалась, как он стремился жить. Он каждый день был в театре, залетал сюда.

Однажды мы ехали в одном поезде, он был в одном купе с Валентином Гафтом, и они устроили там настоящий, как сейчас говорят, поэтический баттл. Мы пожалели, что под рукой не оказалось диктофона.

Василий Семенович – человек такого невероятного духа… Мы были уверены, что он справится... По-другому быть не могло…

Почтить память Василия Ланового пришел также певец Григорий Лепс.

– Жаль, что мы не смогли больше пообщаться с Василием Семеновичем. Он был, как отец, с ним всегда было интересно говорить, – признался артист.

– Григорий, на похоронах Гафта вы пристыдили коллег, которые не пришли попрощаться с ним. Сегодня пришли ваши коллеги?

– Ссегодня значительно больше людей, но те, кого я имел ввиду, также не почтили память Народного артиста, легенды.

– Кого вы имеете в виду?

– А вы посмотрите Инстаграм, кто выкладывает фото в память, пишут, что были близко знакомы... но их здесь нет... Я делаю свои выводы...

Гроб с телом Василия Ланового выносят из театра им. Вахтангова. Собравшиеся по традиции провожают его последними аплодисментами. Аплодисменты звучат и из окон соседних домов. Траурный кортеж начинает движение в сторону кладбища, где будет похоронен Василий Лановой.