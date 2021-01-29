В Москве умер актер Василий Лановой: главное к утру 29 января

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в столичной больнице на 88-м году жизни

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс». «Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой», – написал Собянин в своем Instagram. Ланового госпитализировали с коронавирусом 2 января. Накануне вечером, 28 января, его состояние ухудшилось, актера перевели в реанимацию.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича обвинили в государственной измене за подписание «харьковских соглашений» в пользу России в апреле 2010 года, пишет «РИА Новости». Следователи Госбюро расследований Украины (ГБР) считают, что экс-глава государства под видом получения скидки на газ подписал соглашение между Киевом и Москвой, по которому срок пребывания Черноморского флота России в Крыму продлевался после 2017 года на 25 лет, при этом контракты между «Нафтогазом Украины» и «Газпром» в итоге не дали никакого снижения цены на голубое топливо. В январе 2019-го экс-находящийся в России Янукович уже был заочно приговорен к 13 годам за госизмену и «пособничество в ведении агрессивной войны» против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против российских юридических и физических лиц. Документ опубликован на сайте президента, санкционный список при этом не приводится. На этой неделе украинское правительство одобрило введение ограничений в отношении 13 авиакомпаний и организаций РФ.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением снизить с 20% до 10% либо полностью обнулить НДС и ввести специальный налоговый режим для опредприятий общественного питания, пишет ТАСС. По мнению бизнес-омбудсмена, такие меры помогут сохранить отрасль и привлечь в нее новые инвестиции.

Правительство Сингапура обещает выплачивать по 10 тысяч сингапурских долларов ($7,5 тысяч) тем, у кого будут наблюдаться серьезные побочные эффекты после введение вакцины от COVID-19, пишет издание The Straits Times. В случае смерти или осложнений, которые повлияют на дальнейшую жизнь, сумма компенсации составит 225 тысяч сингапурских долларов ($169 тысяч). Вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech началась в стране примерно месяц назад.