Александр Кокорин // фото: Global Look Press

Кокорин отправляется в "Фиорентину", чтобы встретить старость
Собянин и Путин // фото в статье: Global Look Press

Собянин дал старт: Делягин назвал дату "победы над коронавирусом" по всей России
Фото в статье: кадры из фильма "Зоя" // стоп-кадры с YouTube

"Немцы получились хорошими": зачем понадобилось переснимать фильм о Космодемьянской?
Фото: Global Look Press

Вставай, страна огромная: Какая песня должна представлять Россию на ОИ? Опрос
В центре внимания
Фото: depositphotos
Закрытые спа-центры, пустынные улицы: Стоит ли сейчас лететь в Турцию?
Что будет с ценами на сахар, масло, макароны и яйца: мнение экономистов
Прививка на выбор: какая вакцина от коронавируса лучше

Новости дня

29 января, пятница

[08:25]Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в лонг-лист "Оскара"
[07:44]В Москве умер актер Василий Лановой: главное к утру 29 января

28 января, четверг

[21:59]Сокращение реальных доходов россиян в прошлом году составило 3,5%
[21:20]Блогер, прыгавший на машину ФСБ на Цветном бульваре, помещен под стражу
[21:03]"Не сможет съесть": Навальный сравнил ситуацию в России со сказкой "Тараканище"
[20:40]В мэрии Москвы заявили, что готовы привить от COVID-19 всех пенсионеров
[20:20]"Берсерка" из Чечни арестовали до 23 марта
[19:41]К осени объем закупок вакцин от COVID-19 властями США может вырасти на 50%
[18:47]В Москве и Питере завели еще три уголовных дела о нападении на силовиков
[18:02]"Россия 1" показала извинения школьника за пост во "ВКонтакте"
[17:39]Минтруд будет платить работодателям, чтобы они взяли безработных из их базы
[17:18]"Затягивает как болото": Вышел сериал "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского
[16:36]В МВД не станут снимать со стены портрет основателя сталинского ГУЛАГа
[16:14]Нельзя уже жить как в СССР: Олимпийский чемпион об "ахинее" Трампа, Лукашенко и Путина
[16:10]Лолита снялась в рекламе пельменей, призвав женщин не готовить
[15:36]Мособлсуд не нашел оснований для освобождения Навального
[15:18]У Маргариты Юдиной требуют объяснить, почему ее сын с инвалидностью не служит в армии
[15:03]В Москве КПРФ отказали в представительстве в трети территориальных избиркомов
[14:56]Подыскивали жертв в детдомах: во Владивостоке вынесен приговор сутенерам
[14:15]Кошку, собаку и корм для них не смогут изымать в счет долгов
[14:11]Бизнесмен провел массовую несогласованную акцию сотрудников в поддержку Путина
[13:41]Продюсер "Маски" рассказала о костюмах орла и банана в новом сезоне
[13:27]Первая книга Сета Рогена выйдет в мае. Там будет юмор и жизненные истории
[12:50]"Ты посидишь дома, а я схожу за тебя": Волкова подозревают в склонении детей к митингу
[12:46]В фотографиях на паспорт запретили убирать подбородок и синяки под глазами
[12:07]Россия догнала Мали, Того и Габон по уровню восприятия коррупции в госорганах
[11:58]Дочь Ирины Славиной вызвали на допрос в полицию
[10:43]В Росгвардии отрицают принадлежность замка за 1,5 млрд сыну Золотова
[10:40]Москвичи хотят назвать улицу в честь Навального. Нужно разрешение Путина
[09:57]В психдиспансере Якутии объяснили задержание шамана Габышева
[08:25]Глава "Альянса врачей" аккомпанировала обыску Бетховеном. Новости к утру 28 января

27 января, среда

[18:45]Соцсетям назначили штрафы до 4 млн за вовлечение подростков в протесты 23 января
[18:29]The Insider и Bellingcat: отравители Навального причастны к трем убийствам
[17:43]Первое TikTok-видео Николая Дроздова набрало почти 40 тысяч лайков за сутки
[17:16]На координатора штаба Навального в Мурманске завели два дела, ее везут в суд
[16:34]Силовики пришли с обысками в квартиру Навального на юго-востоке Москвы
[16:08]Генпрокуратура нашла у единоросса из Госдумы бизнес по золотодобыче
[15:26]Футболист Кокорин подписал контракт с итальянским клубом на 3,5 года
[14:44]В ФСБ объяснили бесполетную зону над Идокопасом разведактивностью НАТО
[14:08]Шамана Габышева вновь госпитализировали в психдиспансер с полицией

фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото: depositphotos
Выжить при пожаре: памятка
Фото: depositphotos
Любовный треугольник. Или квадрат: Рецепт для легкого послепраздничного застолья
Фото: Global Look Press
Названы 8 законных способов не платить налог на вклады больше 1 миллиона рублей
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
Где-то забрали, а где-то добавили... // фото: Global Look Press
Пенсии и маткапитал подрастут, богатых обдерут: 10 новых законов 2021 года
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Травяной чай, тайм-менеджмент и список желаний: пять способов выйти из праздников без депрессии
sobesednik logo

В Москве умер актер Василий Лановой: главное к утру 29 января

Общество
07:44, 29 января 2021

В Москве умер актер Василий Лановой: главное к утру 29 января
Global Look Press
Global Look Press

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в столичной больнице на 88-м году жизни

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс». «Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой», – написал Собянин в своем Instagram. Ланового госпитализировали с коронавирусом 2 января. Накануне вечером, 28 января, его состояние ухудшилось, актера перевели в реанимацию.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича обвинили в государственной измене за подписание «харьковских соглашений» в пользу России в апреле 2010 года, пишет «РИА Новости». Следователи Госбюро расследований Украины (ГБР) считают, что экс-глава государства под видом получения скидки на газ подписал соглашение между Киевом и Москвой, по которому срок пребывания Черноморского флота России в Крыму продлевался после 2017 года на 25 лет, при этом контракты между «Нафтогазом Украины» и «Газпром» в итоге не дали никакого снижения цены на голубое топливо. В январе 2019-го экс-находящийся в России Янукович уже был заочно приговорен к 13 годам за госизмену и «пособничество в ведении агрессивной войны» против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против российских юридических и физических лиц. Документ опубликован на сайте президента, санкционный список при этом не приводится. На этой неделе украинское правительство одобрило введение ограничений в отношении 13 авиакомпаний и организаций РФ. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением снизить с 20% до 10% либо полностью обнулить НДС и ввести специальный налоговый режим для опредприятий общественного питания, пишет ТАСС. По мнению бизнес-омбудсмена, такие меры помогут сохранить отрасль и привлечь в нее новые инвестиции.

Правительство Сингапура обещает выплачивать по 10 тысяч сингапурских долларов ($7,5 тысяч) тем, у кого будут наблюдаться серьезные побочные эффекты после введение вакцины от COVID-19, пишет издание The Straits Times. В случае смерти или осложнений, которые повлияют на дальнейшую жизнь, сумма компенсации составит 225 тысяч сингапурских долларов ($169 тысяч). Вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech началась в стране примерно месяц назад.

Тема: Украина "Уханьский" коронавирус Михаил Ефремов

Теги: #Санкции #Газ #Собянин #Зеленский #Борис Титов #Лановой #Вакцина от коронавируса

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Общество

В Москве умер актер Василий Лановой: главное к утру 29 января
Фото: depositphotos

Общество

"Тебя надо в дурку или изнасиловать": История одного трансгендера
Фото: depositphotos

Общество

Закрытые спа-центры, пустынные улицы: Стоит ли сейчас лететь в Турцию?
Политика
Результаты протестов: Гращенков назвал главную ошибку оппозиции
"Элиты настаивают на уходе Путина": Скурлатов рассказал о "могущественной крыше Навального в Кремле"
Не просто формальность: политолог о первых признаках "полноценной перезагрузки" отношений РФ и США
"Колхоз имени 100-летия Октября": журналист высмеял "оправдания" Кремля
Общество
"Тебя надо в дурку или изнасиловать": История одного трансгендера
Дожидаемся единственного момента: Дмитрий Потапенко откровенно высказался об "уходе Путина"
"Дворец в Геленджике": миллиардер Рыбаков отметил стеб в ответе Путина на расследование Навального
Навальный достанет Путина везде: СМИ о попытках властей перебить "дворцовую повестку"
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Не успели силовики толком продемонстрировать 1937 год хозяину «сталинской» шаурмичной в Москве, как все тот же неспокойный год пришел на ВДНХ. Точнее, его туда занес «Росатом», который затеял историческую выставку в павильоне атомной энергии, для чего объявил тендер на манекены деятелей, работавших над советским атомным проектом. В том числе и наркома Берии

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

И не так уж важно, сколько народу выйдет в следующий раз. Важно, что те, кто сидит дома, те, кто смотрит телевизор, те, кто обеспечил фильму Навального 90 миллионов просмотров, не верят этой власти, боятся ее, не любят ее и не пойдут ее защищать даже на проплаченный митинг

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Кажется, самым лучшим вариантом было бы вернуть невыгодный турнир обратно в Белоруссию. Хоть в качестве репарации. Тем более что в стране вроде бы нет коронавируса. «Шкоду» в качестве спонсора заменил бы БЕЛАЗ, а крем для увлажнения кожи, например, солигорский завод «Беларуськалий»

Культура и ТВ
"Никто не должен узнать": Михаил Ефремов подаст сразу две жалобы на свой приговор
Мама звезды "Холопа" Александра Самойленко умерла от коронавируса
"Мы поженились!": Гудков и Дорн стали новыми ведущими "Орла и Решки"
Алексей Лысенков: Я обещал Колтовому, что разгребу дела и мы с ним полетаем
Шоу-бизнес
Успенская накрывает стол на двоих: певица ждет, что дочь вскоре вернется к ней
Антон Привольнов: Лера Кудрявцева не заметила меня из-за Тимура Родригеза
"Может, он женат": Ольга Орлова впервые рассказала о тайном любовнике
"Началова надеялась на нанотехнологии!" Доктор рассказала о тайном желании Юлии

Здоровье
Гундаров рассказал, когда прививка от коронавируса будет полностью безопасна для здоровья
Полмиллиона человека умерли за этот век из-за климатических аномалий
Назван самый простой и эффективный способ понизить давление
Доктор Мясников перечислил опасные побочные эффекты вакцины от коронавируса
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Марко Милошевич // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Милошевич стал россиянином: сбежавший сын экс-президента Югославии живет на Рублевке
Фото: depositphotos
Плагиаторы в мантиях: судья по делу Навального славится копипастом показаний
Федор Красавин // фото в статье: НПЦ "Холокост"
Реабилитирован посмертно: история генерала Красавина – освободителя Освенцима
Фото и видео в статье: Павел Зубов
Юрий Стоянов представил первый альбом своих песен под гитару: видео
Кадр из фильма Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки"//фото: скриншот YouTube
"Навальный готовится умереть в тюрьме": Радзиховский раскрыл жесткий план Путина
Рамиль Шамсутдинов // фото в статье: стоп-кадр с YouTube
Валентина Мельникова:
Срок Шамсутдинову – это сигнал. Теперь офицеры могут творить что хотят
Мария Максакова // Фото в статье: Global Look Press
Мария Максакова:
Преступники хотели, чтобы я погибла вместе с мужем!
Обложка журнала The Economist
Леонид Радзиховский:
У Кремля против Навального остался лишь один аргумент
Фото: стоп-кадр с YouTube
Режиссёр Виталий Манский:
Фильм Навального общество взбудоражил, а может, и взорвал 
Фото в статье: телеканал СТС, Instagram
Андрей Леонов:
Первый съемочный день был таким же трудным, как в "Папиных дочках"
фото: Global Look Press
"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой
Ольга Бузова//фото: Global Look Press
"Дава – слабак": новый любовник Бузовой богат и уверен в себе
Алексей Панин // Фото: Instagram
"Плюну в рожу!": потерявший мать Панин разругался со звездами шоу-бизнеса
Юлия Началова // Фото: Global Look Press
"Полный шок": дочь Юлии Началовой хотят лишить наследства матери
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
Какой стыд: мама Давы грязно выругалась в адрес "пьяной" Бузовой
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
Фото: Global Look Press
Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат // скриншот YouTube
Жертва "Системы"
Алексей Спиридонов // фото: соцсети
Дед Мороз для старушек: в селе под Иркутском появился добрый водитель-волонтер
^