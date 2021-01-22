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[08:21]Гибель шахтеров в Кузбассе, Тихановская в Совбезе ООН: главное к утру 22 января
[07:19]В Москве могут отменить НДС для ресторанного бизнеса

21 января, четверг

[21:55]Задержаны расследователь ФБК* Албуров и пресс-секретарь Навального Ярмыш
[21:04]Правозащитники напомнили силовикам, что протестующие – их сограждане, а не враги
[20:14]МВД: Срывающие в TikTok погоны силовики – фейк. Эти люди не служат в органах
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20 января, среда

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В Москве могут отменить НДС для ресторанного бизнеса

Политика - Деньги
07:19, 22 января 2021

В Москве могут отменить НДС для ресторанного бизнеса
Global Look Press
Global Look Press

Столичные власти предлагают сократить либо полностью отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для ресторанов.

Об этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова пишет «РИА Новости». Чиновник рассказал, что соответствующее обращение уже направлено федеральному правительству. По его словам, такая мера должна «существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период».

«На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты – мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», – отметил Ефимов. 

Он подчеркнул, что ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей, нуждающихся в господдержке.

Напомним, с 22 января в Москве отменяется ряд предписаний, введенных из-за COVID-19. Ограничения для работы предприятий общепита, клубов и других заведений в ночное время сохраняются.

Теги: #Москва

Рубрика: Деньги

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