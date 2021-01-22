В Москве могут отменить НДС для ресторанного бизнеса

Столичные власти предлагают сократить либо полностью отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для ресторанов.

Об этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова пишет «РИА Новости». Чиновник рассказал, что соответствующее обращение уже направлено федеральному правительству. По его словам, такая мера должна «существенно снизить нагрузку на предприятия и помочь им преодолеть этот сложный период».

«На протяжении длительного времени в сфере общепита снижены обороты – мы наблюдаем периодический рост посещаемости или заказов навынос, затем снижение. Совершенно очевидно, что 2020 и 2021 нельзя будет назвать успешными для этой отрасли», – отметил Ефимов.

Он подчеркнул, что ресторанный бизнес входит в число наиболее пострадавших от пандемии отраслей, нуждающихся в господдержке.

Напомним, с 22 января в Москве отменяется ряд предписаний, введенных из-за COVID-19. Ограничения для работы предприятий общепита, клубов и других заведений в ночное время сохраняются.