В Москве откроют театры и музеи, школьникам разблокируют соцкарты

За минувшие сутки в России выявлено почти 22 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. На Москву из них приходится 3 458 случаев. 612 человек умерли, а почти 27 тысяч выздоровели, передает оперштаб.

Столичные власти приступили к очередному этапу снятия антиковидных ограничений на фоне положительной динамики по снижению количества выявления новых пациентов с COVID-19.

С 22 января снимаются все ограничения на работу мест развлечения для детей. Выходят на очный формат обучения школьники и студенты колледжей. Открываются спортшколы, учреждения допобразования. Но вузовские студенты продолжат получать знания на дистанте до 6 февраля.

Социальные карты студентов и школьников будут разблокированы. Иным группам граждан, в том числе поколению 65+, социальные проездные будут разблокированы спустя две недели после второй инъекции вакцины от коронавируса.

Культурные учреждения, включая музеи, театры и библиотеки, смогут работать при заполняемости залов на 50%.

По прежнему сохраняются требования о переводе не менее 30% сотрудников организаций на удаленный режим работы. Остаются ограничения для работы предприятий общепита, клубов и иных заведений в ночное время.