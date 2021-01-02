Василия Ланового госпитализируют из-за коронавируса

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом. Актера будут госпитализировать.



Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Купченко.

«Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество. Он сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», — сказала Купченко.

Сама актриса также сдала тест на коронавирус, и он показал пложительный результат, но о госпитализации речи пока что не идет. По ее словам, она планирует посетить клинику, чтобы сделать КТ. Спектакли в Театре им. Е. Б. Вахтангова с участием Ланового и его супруги на этой неделе заменены другими.

Директор Театра им. Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок уточнил ТАСС, что в субботу в театре должен был состояться показ спектакля «Суббота, воскресенье, понедельник» с участием Купченко, а 8 января — «Посвящение Еве» с Лановым.