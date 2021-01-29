"Хочу уйти со сцены": Лановой перед смертью сделал сенсационное признание

Актер Евгений Князев раскрыл содержание одного из своих последних разговоров с Народным артистом СССР Василием Лановым.

28 января в Москве на 88-м году жизни скончался Народный артист СССР Василий Лановой. За свою жизнь он снялся в более 40 фильмах, а в театре имени Вахтангова проработал 63 года. А еще преподавал в театральном училище имени Щукина.

– Василий Семенович очень любил свою работу, студентов, – делится с Sobesednik.ru актер, ректор театрального училища имени Щукина Евгений Князев. – Его ученики всегда на конкурсах чтецов получали призы, потому что Лановой сам прекрасно владел словом и учил этому своих студентов.

В конце декабря, когда он заболел, мне позвонила его супруга Ирина Купченко и попросила поговорить с Василием Семеновичем: он рвался в училище к своим ученикам.

Я сказал ему, что училище пока закрыто. Тогда он обзвонил студентов и сказал им, чтобы приходили заниматься в театр. Не мог он без своего любимого дела!

Евгений Князев и Василий Лановой // фото: Global Look Press

Но в начале января попал в больницу. На февраль у него были запланированы два спектакля, в одном из них – «Посвящение Еве», мы играли вместе двадцать лет.