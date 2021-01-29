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"Василий был умница": Талызина отреагировала на смерть Ланового

Культура и ТВ
13:06, 29 января 2021

"Василий был умница": Талызина отреагировала на смерть Ланового
Ирина Купченко и Василий Лановой // фото: Global Look Press
Ирина Купченко и Василий Лановой // фото: Global Look Press

Актриса Валентина Талызина хорошо знала 87-летнего Народного артиста СССР Василия Ланового, который умер в Москве 28 января из-за коронавируса. О смерти друга и коллеги Валентина Илларионовна узнала от корреспондента Sobesednik.ru.

– Ой, ой, Боже мой… Как жалко! – Валентина Талызина долго не могла прийти в себя после трагической новости о смерти Василия Ланового. – Я не знала, не смотрю телевизор.

Знаете, ушел главный корабль нашего искусства. Мы очень давно знакомы, играли вместе, он с Украины, я из Омска, у меня украинская семья – нам было что обсудить. Мы симпатизировали друг другу, я любила ходить на его спектакли.

Недавно мы с Василием Семеновичем озвучивали сотни интересных фактов о Великой Отечественной Войне: эти записи звучат в специальном вагоне московского метро, который запустили прошлой осенью.

Василий Семенович был умница, такой знаток русской речи, недаром он был завкафедрой сценической речи Щукинского училища. Так, как он читал стихи, не читал никто! Такой у него был голос...

Валентина Талызина // фото: Global Look Press

– В каких отношениях вы с вдовой актера Ириной Купченко?

– С Ириной Петровной мы в хороших отношениях. Когда она была совсем молоденькая, пришла к нам в театр им. Моссовета, там работала ее тетя Тамара Чернова. Тамара тогда сказала, что ее племянница хочет быть актрисой, и я подбодрила девушку: «Хочешь – значит, будешь!» Так и получилось.

Ирина Купченко стала не только блестящей актрисой, но и прекрасной женой Василия Ланового, которая была с ним до последних дней.

Теги: #Знаменитости #Кино #Театр #новости звезд #театр Вахтангова #Лановой

Рубрика: Культура и ТВ

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