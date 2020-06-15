Испугались вируса: Сафронов объяснил, почему звезды отказались хоронить Трушкина

Похороны известного писателя-сатирика Анатолия Трушкина, который писал тексты огромному количеству наших знаменитых юмористов – от Геннадия Хазанова до Клары Новиковой, получились весьма скромными. На церемонии прощания присутствовали порядка тридцати человек – родные и друзья писателя. Многие были удивлены, что среди людей, пришедших проститься с Трушкиным, не оказалось его коллег по юмористическому цеху.

Отпевание сатирика проходило в Храме Всемилостивого спаса в Митине. Внутрь церкви пускали только по спискам – в нем были близкие и друзья Анатолия Трушкина.

Организовано все было на высшем уровне безопасности: на входе у всех проверяли температуру, щедро обрызгивали руки антисептиком, просили надеть маски и соблюдать дистанцию внутри церкви. Многие из присутствовавших всю церковную службу простояли в перчатках. Гроб был закрыт – таковы правила для всех, кто умер от коронавируса.

Из знаменитостей, пришедших проститься с Трушкиным, на церемонии прощания наши корреспонденты заметили лишь Никаса Сафронова, певца Юрия Лозу, поэта Симона Осиашвили и актера Михаила Васькова.

Регина Дубовицкая, Клара Новикова, Евгений Петросян, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и другие представители юмористического цеха предпочли остаться дома. Лучший друг Трушкина – художник Никас Сафронов, тоже был удивлен этим фактом.

– Вероятно, артисты боятся коронавируса, – вздыхает Сафронов. – Наверное, опасаются, что это может быть чревато – вдруг заразятся на похоронах. Хотя мы сделали все для того, чтобы не допустить этого – похороны прошли максимально безопасно для всех присутствующих. Поэтому я надеялся, что коллеги Толи – юмористы, которым он писал великолепные монологи, придут. Не ожидал, что не будет вообще никого из них – присутствовали только близкие родственники и несколько друзей.

– Никас, скажите, это правда, что похороны Трушкина обошлись в 550 тысяч и вы оплатили практически всю эту сумму?

– Я бы не хотел это никак комментировать, давайте закроем тему.

Перед началом отпевания Наталья Ивановна – жена писателя, периодически оглядывала церковь: всматриваясь в лица тех, кто пришел проводить в последний путь ее любимого мужа. В какой-то момент устало присела на стул, к ней тут же кинулся Никас Сафронов. Встал перед ней на колени и успокаивал, поддерживал. «Наверное, больше никто не придет, можно начинать службу», – открыто высказал общий настрой священник.

Юрий Лоза два месяца назад сделал операцию на коленном суставе, поэтому пришел, опираясь на трость. Однако мужественно отказался от предложенного ему стула – час стойко отстоял на службе со свечкой в руке. Поначалу даже трость отбросил в сторону – чтобы не мешала креститься.

Юрий Лоза на похоронах Анатолия Трушкина

Поэт-песенник Симон Осиашвили тоже скромно простоял всю службу в сторонке, а в конце подошел попрощаться со своим другом к его гробу – хоть так, хоть через крышку.

– Не зря говорят, что эстрада – это террариум друзей, – вздыхала на улице одна из поклонниц Анатолия Алексеевича. – Когда им нужны были монологи Трушкина, они про него не забывали. А проводить человека, благодаря которому они заработали миллионы, не посчитали нужным.

Похоронили писателя на Митинском кладбище. Под красным шатром, куда поставили гроб, собрались только близкие Трушкина. Речей было немного – все эмоции и так читались в глазах людей. Никас Сафронов не смог сдержать слез.

– Знаете, вот есть некоторые люди, с которыми после совместной поездки не хочется встречаться некоторое время, Толя же был другим – уже через день после возвращения в Москву я начинал скучать по нему, по его тонкому юмору. Мне все еще хочется позвонить ему, рассказать какую-то историю, спросить совета, рука постоянно так и тянется к телефону. Анатолий Трушкин – гений нашего времени. Я рад, что дружил с ним. Толя – великий человек.

Юрий Лоза после своей короткой прощальной речи тоже отошел в сторону, пряча глаза, полные слез. А сын Никаса – Лука Затравкин, который знал сатирика с детства, только и смог сказать «спасибо»: ком в горле перекрыл дыхание.

И пусть на похоронах у Анатолия Трушкина было совсем немного людей, зато все они на самом деле любили сатирика и искренне скорбели у его гроба.