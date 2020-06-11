"Не знаю, как жить дальше!": Сафронов "убит" из-за смерти Трушкина

Художник Никас Сафронов сильно переживает из-за смерти лучшего друга, писателя-сатирика Анатолия Трушкина, скончавшегося после борьбы с коронавирусом.

– Я не знаю, как теперь буду жить, после того, как не стало Толечки, – говорит Никас. – Он был моим лучшим другим: я всегда мог ему позвонить, посоветоваться. Очень любил Толечку. У меня был друг Юрий Лонго. Когда он ушел, Трушкин его заменил. Для меня Толя стал настоящим подарком судьбы.

Мы все молились за него. Врачи делали все возможное. Они тоже надеялись, что все будет хорошо. Жена Трушкина, Наташа, конечно, убита горем. Она до последнего верила, что Толя поправится. Мы все так радовались, когда он вышел из реанимации. Думали, что все плохое позади. Он звонил мне из палаты, мы разговаривали. Толя бодрился. Даже шутил с медицинским персоналом в больнице. Хотя чувствовал себя неважно: у него не до конца была восстановлена речь. Из-за коронавируса он ослаб, не мог ходить. А потом стало хуже...

Хочется кричать, что мы потеряли гения – величайшую личность. Уверен, что его рассказы будут иметь грандиозный успех еще очень долгие годы. Я обязательно поставлю ему памятник. Такой, которого достоин Толя – великий гражданин этой страны.