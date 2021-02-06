Кому продадут "Ералаш" за 1 миллион долларов? Опубликовано завещание Грачевского

Незадолго до ухода из жизни Борис Грачевский в доверительной беседе назвал журналистке Мариане Саид Шах имена тех, кто предложил ему продать «Ералаш» за 1 миллион долларов, и рассказал о своей жесткой реакции на сделку. Грачевский был уверен, что эти люди не отступятся от задуманного.

Делясь этими сенсационными откровениями, основатель «Ералаша» поставил одно условие: рассказанное им должно быть опубликовано только после его смерти. Почти месяц назад Борис Юрьевич ушел из жизни, и Мариана наконец выполняет данное ему обещание, публикуя завещание Грачевского о судьбе «Ералаша» на Sobesednik.ru.

После смерти Бориса Грачевского его империя оказалась совсем бесхозной. Знаменитый бренд «Ералаш» может уйти с молотка. Последняя жена Грачевского Екатерина Белоцерковская уверяет, что возьмёт дело в свои руки, и киножурнал, который мы любили с детства, будет жить. Свежо предание, но верится с трудом...

Заняться делами Грачевского мог бы и его внебрачный сын, но его родство надо ещё доказать. Борис Грачевский незадолго до смерти прямо заявлял, что так и не воспитал преемника.

Борис Грачевский и Мариана Саид Шах на съемках фильма "Между нот"//фото: личный архив М. Саид Шах

– Это только так кажется, что «Ералаш» снимать легко, – говорил мне Борис. – Ну, так пойдите и снимите, — возмущался он, — но что-то до сих пор этого никто не сделал.

Борис сильно переживал из-за вопиющей зависти коллег к нему и из-за того, что прекратились дотации от государства. Ведь сонмище людей, которые теперь называют отца «Ералаша» своим другом, в кулуарах фестивалей и тусовок возмущались, когда Минкульт снова давал Грачевскому деньги на съёмки. «Чем мы хуже? Почему опять этой скотине всё отдали? Нам тоже надо снимать кино!» – негодовала группка бездарей – режиссёры и актёры-бутербродники, которые подъедаются на фестивалях.

«Снимайте! – говорил Грачевский. – Только кто ваше детское кино смотреть будет?»

Борис сильно переживал из-за этих «доброжелателей». Он был в курсе всех злословий этой камарильи лицемеров. Улыбка и лёгкость Грачевского в общении были защитной маской. «Нас любит только народ, – констатировал Борис. – У «Ералаша» два миллиона подписчиков, – говорил он в последнем интервью. – Он остаётся самым рейтинговым проектом на телевидении! «Ералаш», по подсчётам последних телевизионных исследований, – одна из тех передач, которые люди досматривают до конца».

Но тем не менее деньги на съёмки любимого миллионами людей киножурнала Борису Грачевскому в последние годы выделять не спешили. Из-за недостатка средств создателю «Ералаша» было всё тяжелее и тяжелее работать. И однажды он всё-таки решил принять давнишнее предложение на продажу бренда.

Незадолго до смерти Грачевский позвонил мне и сказал, что намерен расстаться со своим детищем, лишь остаться при бренде свадебным генералом. Между нами состоялся откровенный разговор не «под запись».

– Я открою тебе имена тех людей, которые хотели купить у меня «Ералаш». Они приходили 15 лет назад. Но ты пообещай мне, что расскажешь о нашем разговоре только после того, как меня не станет. Я тебе доверяю, – сказал Борис, и эти слова давались ему нелегко. Грачевский очень переживал, что его младшие дети Василиса и Филипп будут в чём-то нуждаться, поэтому хотел подстелить соломку...

Я дала слово Борису, что сохраню его тайну до условленного часа. И выполняю свое обещание, раскрывая имена возможных покупателей «Ералаша» только после его смерти.

– Киножурнал был лакомым кусочком, в 1980-е и 1990-е годы он приносил большую прибыль, – поделился со мной Боря. – Желающих, которые спали и видели, как я продам им «Ералаш», было много. Но одни покупатели мне запомнились особенно.

Моим «Ералашем» интересовался хозяин сети медицинских клиник «МераМед» Валентин Соляников. Сеть эта гремела в 1990-е.

Валентин Соляников мечтал стать депутатом и хозяином "Ералаша"//фото: соцсети

Соляников выдвигал свою кандидатуру на выборах депутатов Московской городской думы. Но это неважно, я не следил за его карьерой. Главное, что он с детства любил « Ералаш» и знал ему цену, а цена была не малой — 1 миллион долларов, моя лапочка. Я даже обиделся на это предложение. От Соляникова ко мне приходил Сергей Еремеев, который в девяностые руководил отрядом «Витязь», он сейчас живёт в Праге.

Однако Борис Грачевский тогда совершенно не собирался расставаться со своим детищем. Поэтому на предложение продать «Ералаш» за кругленькую сумму ответил категорическим отказом, используя для убедительности самые крепкие словца...

«Вы – …, раз пришли ко мне с таким предложением», – ответил им спокойно Борис. Но чтобы железобетонно отстали, добавил: «На ваше предложение отвечу: «Идите …!»

– Меня распирала обида, – объяснял в той доверительной беседе со мной перед смертью сам Грачевский. – Даже на таких условиях, за лимон долларов, я отказался расстаться со своим ребёночком.

Несколько лет назад Грачевскому предлагали продать "Ералаш" за 1 миллион долларов//фото: Global Look Press

Но сейчас, когда я уже не могу содержать своё детище, я бы принял это предложение, лишь бы «Ералаш» жил и развивался дальше, – признался Борис, – а я бы всё равно оставался при нём и радовался, как он хорошеет.

Лапочка, нужен хороший юрист, – делился со мной Грачевский, – я не знаю, как это оформить юридически, чтобы меня не обманули. А покупатели найдутся всегда. Наверняка Соляников не сбросил со счетов свою мечту о покупке «Ералаша». Такие люди, моя хорошая, слов на ветер не бросают, планов не меняют и ничего не забывают!

Р. S. Псевдодрузья Бориса требуют от меня прекратить писать статьи про Борю и выходить в телевизионный эфир. Дескать, это травмирует его вдову Катю. В связи с оскорблениями в мой адрес в Интернете отвечу вам, уважаемые мои, следующее...

Для написания статей, где я честно рассказываю о своём друге, и выступлений с этой темой на телевидении я не собираюсь брать визу у Бориных друзей, его жён и женщин, коих было много. На рассказы о жизни Бориса я брала разрешение у самого Бориса. И мне этого вполне достаточно.