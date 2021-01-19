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"Я здоров как бык": перед смертью Борис Грачевский отказался прививаться от коронавируса

Культура и ТВ
06:04, 19 января 2021
«Собеседник» №02-2021

"Я здоров как бык": перед смертью Борис Грачевский отказался прививаться от коронавируса
Борис Грачевский // фото: Global Look Press; в статье: личный архив Олега Перанова
Борис Грачевский // фото: Global Look Press; в статье: личный архив Олега Перанова

На 72-м году жизни скончался один из «родителей» «Ералаша» Борис Грачевский. Он пробовал и сам сниматься в кино, и снимать фильмы, но именно детский киножурнал Бориса Юрьевича прославил.

«В конце съемок называют меня «папой Борей»

Не секрет, что Грачевский любил посещать светские тусовки. За столом чаще рассказывал сюжеты из «Ералаша», но делал это мастерски, как отдельный анекдот. Причем он эти сюжеты помнил наизусть до конца своей жизни. Все уже знали: там, где Борис Юрьевич, будет весело и смешно.

Впервые мы встретились в 1990-х на одном из таких мероприятий. Через какое-то время я оказался в его кабинете на киностудии имени Горького, где он когда-то начинал работать администратором. Причем у таких режиссеров, как Василий Шукшин, Марк Донской и особенно сказочник Александр Роу. Ведь это у него в сказке «Варвара-краса, длинная коса» он впервые сыграл роль (и как он сам в шутку говорил – главную) – руку подводного царя, который напоминал героям про должок. Исполнитель роли царя Георгий Милляр не захотел лезть в воду, а Грачевского, как самого молодого, заставили. Но он всю жизнь гордился, что стал дублером такого великого артиста.

И вот в кабинете Грачевского я заметил расставленных везде – в шкафу, на столе – сувенирных слонов.

– Я их давно собираю. Мне эти животные кажутся хотя и большими и неуклюжими, но очень добрыми. Совсем, как я, – посмеялся он.

Естественно, тогда мы больше разговаривали о «Ералаше». Борис Юрьевич вдруг признался, что вовсе не ожидал, что детский киножурнал будет пользоваться таким успехом, вместе с Александром Хмеликом они начинали делать его, как обычную подработку. Думали, год-другой – и уже будет неактуально. Но время показало совсем другое – «Ералашу» в этом году исполняется 47 лет. Помню, спросил его:

Вам не кажется, что дети со временем меняются?

– Нет! И никогда они не изменятся, сколько бы им компьютеров ни купили! – возмутился тогда Борис Юрьевич. – Ребенок всегда остается ребенком, просто с ним надо найти общий язык. Вот когда мы начинаем снимать, то дети стесняются, даже боятся. А в конце съемок называют меня «папой Борей». Сам не знаю, откуда я знаю язык детей! Но чувствую, я их понимаю.

К сожалению, не со всеми из своих родных четверых детей от разных браков Грачевский нашел общий язык. И очень переживал по этому поводу, хотя и не любил говорить на эту тему.

«Они вампиры. Всю кровь из меня выпили»

В конце нашего разговора Борис Юрьевич неожиданно предложил: «Приходи послезавтра на съемки, сыграешь у нас роль». И я пришел. В тот день я играл какого-то бандита, который проникает в квартиру, и его застает 4-летний ребенок. Он начинает издеваться над моим героем. Мальчик Саша – мой партнер – был поначалу зажатым и совсем не знал, что делать. Но Грачевский пытался его расшевелить: и щекотал, и смеялся вместе с ним, просил дергать меня за щеки посильнее, меня пинали, заваливали мебелью. И мальчик Саша раскрепостился, вошел в роль. Вот тогда я понял, что Грачевский действительно умеет общаться с детьми-актерами.

Борис Грачевский умел объяснить актерскую задачу

Корреспондент «Собеседника»: «На съемках режиссер приказывал мальчику

дергать меня за щеки сильнее»

Кстати, при мне был случай – как-то к Борису Юрьевичу подошел высокий парень лет тридцати и сказал: «Вы меня помните? Я у вас снимался в «Ералаше». Можно с вами сфотографироваться?» Грачевский воскликнул: «Конечно, помню. Давай снимемся». Когда парень отошел от нас, Борис Юрьевич грустно улыбнулся: «Наверное, старый я стал. Но не помню этого парня. Они же вампиры, всю кровь из меня выпили. Хотя всех их люблю».

В его «Ералаше» известные актеры считали за честь сниматься даже бесплатно. Грачевский рассказывал, как к нему на каком-то мероприятии подошел один популярный артист, отвел его в сторону и предложил тысячу долларов, чтобы только режиссер его снял у себя в киножурнале. Борис Юрьевич клялся, что денег он не взял, но этому артисту все-таки роль предложил.

Грачевский всегда улыбался, шутил, казалось, что все у него хорошо. Мало кто догадывался, что несколько лет он боролся с онкологией. И вроде как победил, хотя говорил, что эта болезнь когда-нибудь возвращается и окончательно победить ее невозможно. Делая сказку для других, в жизни он был реалистом. И очень огорчался, когда чувствовал, что ему завидуют.

– Знаешь, сам не понимаю, почему, но столько про меня гадостей я слышу. Причем от людей, мною не уважаемых. Зачем они завидуют? Чему? – помню, удивлялся он.

Однажды мы встретились на очередном кинофестивале. После церемонии открытия был банкет, а Грачевский приехал в ресторан позже, когда все напитки и еда, предоставленные устроителями, закончились. Борис Юрьевич пошел в бар, закупил вино и закуски и накрыл нашей компании стол. И опять рассказы о новых сюжетах в «Ералашах». В тот вечер одна известная актриса за столом заплакала и стала жаловаться на личную жизнь. Тогда Грачевский сказал ей: «Мое правило по жизни: ходить только по солнечной стороне! Думай о хорошем и в себе это состояние постоянно подстегивай!» И обстановка разрядилась, все засмеялись.

В последний раз мы виделись в 2019 году в Доме кино. Случайно встретились в фойе. Борис Юрьевич был со своей молодой супругой Катей. Он нас познакомил. Конечно, все слышали, что новая жена намного младше его, осуждали, что когда-то ушел от супруги, с которой прожил 35 лет. Но я заметил, как он смотрел на Катю, как они были счастливы. У Грачевского явно началась новая жизнь! Это чувствовалось. И даже мысли осудить не возникло. Только подмигнул ему, а он в ответ: «Не хами! Кстати, ты про нас еще не писал? И правильно, не пиши – эти гадости, как нас обсуждают, уже надоели, мы над этими статьями смеемся!»

Рассказывают, что он очень боялся умереть, чтобы не оставить молодую жену и годовалого сына. Пытался заниматься спортом, плавал, каждое утро – гимнастика. Ведь нужно соответствовать молодой жене! И когда ему предложили сделать прививку от коронавируса, смеялся: «Зачем она мне?! Я здоров как бык». Неизвестно, спасла бы его эта прививка или нет, но в больницу Грачевский попал все-таки с этим диагнозом. Там и ушел из жизни.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2021 под заголовком «"Я здоров как бык"».

Рубрика: Культура и ТВ

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