Будет суперскандал: Калашникова рассказала, как разделят наследство Грачевского

Свои детям и бывшим женам умерший Борис Грачевский оставил внушительное наследство. Что говорится в его завещании?

Основатель «Ералаша» владел роскошным загородным домом, трехкомнатной квартирой в Москве, несколькими автомобилями и, конечно, же авторскими правами на киножурнал для детей. Говорят, Грачевский оставил завещание, где все отдал последней жене Кате. Впрочем, Анна Калашникова считает, что это совсем неправильно.

Анна Калашникова // Фото: личный архив

– Я считаю, что наследство Бориса Юрьевича должно быть распределено между всеми любившими его женщинами, – говорит Анна Калашникова. – Да, у Грачевского есть жена Катя, которая недавно подарила ему наследника. Будет ужасно, если после смерти мужа она останется без средств к существованию. И по закону, и просто по человеческим понятиям она должна получить большую часть.

Грачевский с супругой Екатериной // Фото: Global Look Press

Но не стоит забывать, что Борис Юрьевич был женат как минимум 3 раза, – продолжает Анна. – У него четверо детей, в которых его плоть и кровь.

А еще есть Анна Грачевская, его вторая супруга. Мне кажется, она с дочкой тоже должна получить какую-то долю наследства. Пусть и не такую большую, как его последняя жена. Но все же должна!

Анна Грачевская // Фото: Global Look Press

Конечно, не нужно ходить к гадалке, чтобы понимать: между дамами возникнут споры из-за денег. Мы сейчас такое видим сплошь и рядом!

Я считаю справедливым, что все дамы сердца Бориса Грачевского будут не только претендовать и делить оставленные Грачевским миллионы, но и сделают для его памяти что-то полезное, – говорит певица. – Снимут фильм, установят памятник, откроют музей его памяти. И мне кажется, что именно по этому посмертному отношению мы сможем понять, кто действительно любил Бориса Юрьевича.