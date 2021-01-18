Будет суперскандал: Калашникова рассказала, как разделят наследство Грачевского

Свои детям и бывшим женам умерший Борис Грачевский оставил внушительное наследство. Что говорится в его завещании?
Основатель «Ералаша» владел роскошным загородным домом, трехкомнатной квартирой в Москве, несколькими автомобилями и, конечно, же авторскими правами на киножурнал для детей. Говорят, Грачевский оставил завещание, где все отдал последней жене Кате. Впрочем, Анна Калашникова считает, что это совсем неправильно.
– Я считаю, что наследство Бориса Юрьевича должно быть распределено между всеми любившими его женщинами, – говорит Анна Калашникова. – Да, у Грачевского есть жена Катя, которая недавно подарила ему наследника. Будет ужасно, если после смерти мужа она останется без средств к существованию. И по закону, и просто по человеческим понятиям она должна получить большую часть.
Но не стоит забывать, что Борис Юрьевич был женат как минимум 3 раза, – продолжает Анна. – У него четверо детей, в которых его плоть и кровь.
А еще есть Анна Грачевская, его вторая супруга. Мне кажется, она с дочкой тоже должна получить какую-то долю наследства. Пусть и не такую большую, как его последняя жена. Но все же должна!
Конечно, не нужно ходить к гадалке, чтобы понимать: между дамами возникнут споры из-за денег. Мы сейчас такое видим сплошь и рядом!
Я считаю справедливым, что все дамы сердца Бориса Грачевского будут не только претендовать и делить оставленные Грачевским миллионы, но и сделают для его памяти что-то полезное, – говорит певица. – Снимут фильм, установят памятник, откроют музей его памяти. И мне кажется, что именно по этому посмертному отношению мы сможем понять, кто действительно любил Бориса Юрьевича.