"Ты не мог так поступить с нами!" Бывшая жена Грачевского разразилась истерикой

Узнав о кончине 71-летнего создателя «Ералаша», его бывшая супруга Анна не могла сдержать эмоций. Ведь совсем недавно она признавалась, что верит в чудо и надеется на хорошие новости. Она рассказала, что не общается с семьей бывшего супруга и ничего не знает о его состоянии, а на вопросы дочери Василисы отвечает, что папа спит и скоро ему будет лучше.

– Читаю, что пишут СМИ и просто прихожу в ужас! – поделилась Анна Грачевская своими переживаниями. – Слава Богу, что у Васи нет возможности читать новости в интернете... Ждём, когда Боря сам сможет выйти на связь и ответить Васе. Василиса, конечно, задаёт вопросы, но я успокаиваю и объясняю, что «Папа много спит и скоро ему будет лучше». Сил и терпения супруге и близким.

Когда же Грачевская узнала о том, что Бориса Юрьевича не стало, она написала: «Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами. Нет! Нет! Нет!»

Подписчики Анны выразили ей соболезнования.

Напомним, Борис Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря. 14 января он находился в состоянии искусственного сна, а затем его не стало. У него остались молодая супруга, актриса Екатерина Белоцерковская и годовалый сын.