"Большая трагедия!" Грачевский перед смертью лишился всех денег

Смерть Бориса Грачевского стала шоком для артистического мира. Режиссер так и не смог побороть злосчастный ковид, которым заразился в конце декабря. Близкие считают: подкосил здоровье Грачевского сильный стресс, от которого он не мог оправиться на протяжении нескольких лет.

В прошлом у Грачевского случилась большая трагедия. Неожиданно закрылся банк, в котором хранились все средства «Ералаша». Деньги сгорели моментально.

– Это большая трагедия для нас всех, не только для меня! – сокрушался Борис Юрьевич в беседе с нашими корреспондентами. – Я не знаю, как быть и на что снимать новые серии «Ералаша». Там были все заработанные деньги!

Грачевский обращался к высокопоставленным друзьям, просил о помощи. Но все лишь разводили руками. Помочь режиссеру никто так и не смог.

– Ни одна зараза мне не позвонила и не предложила помощь, – сетовал режиссер. – Хотя там у нас хранился почти миллион долларов. Это были резервные деньги «Ералаша». Если нам задерживали зарплату, мы всегда использовали эти средства.

Из-за финансовых проблем Грачевский сильно осунулся. Более того, вновь дало о себе знать онкологическое заболевание, которым режиссер страдал последние несколько лет. Друзья говорят: он до самой смерти переживал из-за того, что лишился всех денег…

Впрочем, несмотря на это, режиссер все равно оставил после себя роскошное наследство. У него был загородный дом на Новой Риге, который оценивается как минимум в 50 миллионов рублей. Также трехкомнатная квартира в Москве с дизайнерским ремонтом – она стоит примерно 17-19 миллионов. За Грачевским числилось несколько машин и авторские права на «Ералаш». Все это наследие разделят между собой четверо его детей. Половина имущества отойдет его вдове – молодой актрисе Екатерина Белоцерковской.