Лолита с Линдеманном, Петросян без тёщи: как звезды проводят новогодние праздники

Ольга Бузова первой вместе со своим парнем Давой улетела на Мальдивы. Оля отдыхает в обычном пятизвездочном отеле, не самом дорогом, например, одна ночь в конце января на его вилле обойдется в 37 тысяч рублей. На праздники цены, конечно, в разы выше, но есть вероятность, что Бузова отдыхает по бартеру или с большой скидкой, ведь она указывает название отеля.

Соведущая закрытого на ТНТ «Дома-2» Ксения Бородина тоже всей семьей вылетела на Мальдивы. «Лететь нам очень долго, долго и долго. Потом ещё лететь, потом плыть. Приключение», – написала она у себя в Instagram. До этого в традициях известного российского фильма Ксения и ее домашние попарились в русской бане.

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Анастасия Волочкова в эти праздничные дни тоже парится. Она проводит время в своем загородном доме в компании любимого мужчины, которого до сих пор скрывает от публики.

Волочкова разрывается между ролью Снегурочки и Деда Мороза: то на ней колпак дедушки, то голубое платье внучки, а то бикини красного цвета, еда прикрывающее части тела, как она любит.

В бикини Настя потанцевала под новогодней елью у себя во дворе, а в костюме Снегурочки села на шпагат.

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Похоже, Яна Рудковская с Евгением Плющенко в новогодние праздники тоже никуда лететь не собирается. Рудковские работают: Евгений задействован в собственном ледовом шоу. А у Яны двойной праздник: 2 января она отметила 46 лет, с чем ее поздравила подруга Татьяна Навка. У фигуристки тоже сейчас горячие деньки, у нее свое ледовое шоу, и ее мужу, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, Мальдивы могут только сниться.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на Карибские острова не улетела и отдыхает «по-скромному» в Петербурге с мамой. Женщин не смущает, что в Питере локдаун: музеи и театры не работают, никакого культурного досуга. «И да сразу отвечу на вопрос особенно любопытных мам/бабушек и всех тех, кто печётся о чужих детях. Ваган дома с папой и няней. У парня все тип-топ», – пишет Брухунова об их общем с Петросяном сыне.

Ксения Собчак, недавно публично отругавшая Брухунову за чувство юмора, как в «Кривом зеркале», отдыхает в своем загородном доме с семьей: мамой, сыном и мужем – режиссером Константином Богомоловым.

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Лолита Милявская первые дни 2021 года проводит в Арабских Эмиратах. Певица выступала в Новый год, а теперь расслабляется. Покупаться вряд ли получится, но для прогулок и шопинга температура комфортная: +24 градуса. В Эмиратах Милявская пересеклась с солистом группы «Рамштайн» Тиллем Линдеманном, которому приписывают роман со Светланой Лободой.

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Сама Лобода в Дубае не была замечена, зато там отдыхает уже бывшая жена Тимати Анастасия Решетова. Сам Тимати Новый год отпраздновал с Филиппом Киркоровым в его загородном доме. В гости к другу он взял мать, еще одну экс-супругу Алену Шишкову и дочку от этого брака. Вместе с ним у Филиппа под елочкой веселились Джиган, Егор Крид и Григорий Лепс.

Новый год – домашний праздник, и Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми тоже решили провести его в замке. На огонек к ним заглянул Игорь Николаев. «Игорь Николаев вместе с Гарри сели за рояль и, не репетируя, не договариваясь, на ходу сочинили и сыграли. Удивительно, как Гарик чувствует музыку», – похвалился Максим.

Алла Борисовна хлопотала не только о гостях, но и поклонниках. Пугачева поздравила своих фанатов в Instagram с Новым годом, опубликовав фотографию без фильтров, чем вызвала ожесточенные споры.

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Одни считают, что лучше бы Примадонна этого не делала, поскольку годы, как говорится, идут и не красят. Но другие возразили, отметив, что Пугачева выглядит для своих лет очень хорошо.