"Я самая счастливая мама": у Рудковской и Плющенко родился сын

Малыш появился при помощи суррогатной матери, ведь сама Яна Рудковская с животом замечена нигде не была (или продюсер просто искусный конспиратор).

Буквально несколько минут назад продюсер Яна Рудковская опубликовала семейное фото в своём Инстаграм, где позирует с мужем Евгением Плющенко, Гном Гномычем и новорожденным малышом. Рудковская фото подписала так:

– Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко (пунктуация автора сохранена – прим.ред.)

Дату рождения продюсер подписала как «25.09.2020».

Звездные друзья Рудковской поспешили поздравить новоиспеченную мамочку, подписчики же бросились критиковать, якобы шоу-бизнес увлёкся услугами суррогатного материнства.