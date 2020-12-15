"Сильнейший удар!": Петросян пояснил свои слова о гниющих пролежнях Джигарханяна

Юморист Евгений Петросян утверждает, что его знакомый лежал в одной больнице с умиравшим артистом и рассказал ему подробности.

Громкое заявление Евгения Петросяна в интервью Вячеславу Манучарову о том, что Армен Джигарханян якобы умирал в страшных муках и страдал от гниющих пролежней, наделало много шума и искренне возмутило сына Джигарханяна Степана.

Петросяна обвинили в сплетничестве и распространении недостоверной информации. Юморист не выдержал шквала критики и наконец решил объясниться.

– Сейчас участились упреки касательно моего высказывания о последних днях великого актера Армена Борисовича Джигарханяна, – констатирует 75-летний Петросян. – Считаю необходимым разъяснить, как это было на самом деле. Накануне моего злополучного интервью, которое я дал Манучарову с намерением говорить только о творчестве, что клятвенно подтвердил мне хозяин передачи на YouTube (интервью изначально было записано для шоу Вячеслава «Эмпатия Манучи». – Прим. Sobesednik.ru), мне в Директ написал человек, которого я немного знаю.

Он рассказал, что якобы был в больнице, где лежал на тот момент Джигарханян. Он описал именно ту картину, о которой я рассказал. Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста, – заявил Петросян.

Евгений Ваганович обвинил во вспыхнувшем скандале своего интервьюера – Вячеслава Манучарова. По словам юмориста, тот обещал не вставлять слова о Джигарханяне в программу.

Армен Джигарханян//фото: Global Look Press

Так же, как утверждает Петросян, Манучаров без его ведома мог продать это интервью «Первому каналу» для программы «Пусть говорят», где потом два эфира подряд в ярких красках обсуждали всю его жизнь.

– Манучаров «вытаскивал» из меня совершенно другие темы, о которых мы с ним не договаривались, – продолжает юморист на своей странице в Instagram. – Я в силу своего темперамента не выдержал, заговорил и об этом в контексте того, что стало модным безобразием на ТВ потрошить личную жизнь уважаемого человека, рассказывая «небылицы в лицах» и позволять случайным людям, которые слыхом не слыхивали об этой личной жизни, рассуждать о ней. И в качестве примера я привёл Армена Борисовича.

После съёмки я сразу сделал категоричное замечание Манучарову о том, что вторую половину интервью он увёл в личную тему. Я просил не включать рассказ о Джигарханяне, потому что эти сведения для меня не подтверждены и говорить о них я не имею права. Манучаров дал ещё раз своё «честное слово» и, подсунув мне какую-то писульку, которую я имел несчастье подписать, пообещал при этом заранее показать смонтированную передачу и все эпизоды, которые я посчитаю ненужными, изъять из эфирного звучания. Но!.. Он этого не сделал!

Я тогда не знал, что ловкий Вячеслав договорился с «Первым каналом» и, видимо, продал им на растерзание моё интервью. Это было сильнейшим ударом для меня.

Я записал интервью только для YouTube, а не федерального канала. Более того, я никогда в подобного рода передачи не ходил и не пойду. Прошу прощения, что так получилось. Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!