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"Я еще действующий!": 75-летний Петросян похвастался своей мужской силой

Шоу-бизнес
15:17, 08 декабря 2020

"Я еще действующий!": 75-летний Петросян похвастался своей мужской силой
Евгений Петросян // Фото: Global Look Press
Евгений Петросян // Фото: Global Look Press

Евгений Петросян впервые рассказал, как решился на отцовство в преклонном возрасте.

Вот уже два года Евгений Петросян судится со своей бывшей женой Еленой Степаненко. Юмористы делят многомиллионное имущество и не общаются друг с другом. Петросян признается, что сожалеет об этом, ведь изначально он надеялся на то, что Степаненко отпустит его мирно к новой возлюбленной Татьяне Брухуновой, которая младше Евгения Вагановича на 44 года.

Более тридцати лет Евгения Петросяна и Елену Степаненко связывала не только семейная жизнь, но и творческая. Они в дуэте смешили всю страну. Но после развода юмористов это осталось в прошлом.

– Дуэт у нас получился, и мне его жаль искренне, – вздыхает 75-летний Евгений Ваганович. – Я хотел его сохранить.

Я же Лене предлагал мирно расстаться. Говорил: «Я тебе буду помогать во всем. Отпусти ты меня!» Нет, захотелось ей войны.

Петросян признается, что до сих пор включает номера со Степаненко в свои юмористические телепрограммы.

– Считаю, что зритель не должен страдать из-за того, что у нас разрыв, – продолжает юморист. И тут же объясняет причину развода. – Неужели вы думаете, что нет причины, по которой это произошло?! Неужели вы позволяете себе думать, что это произошло в один день – вот Петросян сбрендил… Жить захочешь – решишь!

Елена Степаненко / фото: Youtube

Петросян признался, что очень дорожит своей нынешней супругой, ведь именно она вдохнула в него новую жизнь и убедила в том, что в свои 75 он может стать отцом. Девять месяцев назад у пары родился сын, которого назвали в честь дедушки – Ваганом.

– Таня со мной уже давно. Лет 10, – признался звезда юмора Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». – Она по-всякому помогала. Создавала мой сайт, находила всякие «смешнульки» для меня. Потом она училась, чтобы стать концертным продюсером. У нее высшее образование по этой профессии… Я думал, что это уже невозможно (стать отцом в 75 лет. – Прим. Sobesednik.ru). Но заслуга Тани заключается в том, что она заставила меня поверить в это!

Бывает, что в 30 лет мужчина уже не действующий. А бывает, что корни хорошие, – похвастался Петросян. – Спасибо папочке моему, царство ему небесное!

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Юмор #Евгений Петросян #Степаненко #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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