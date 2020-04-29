Степаненко – впервые об истериках Петросяна: Хотел обобрать, вел себя не по-мужски

Судебные тяжбы между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном в самом разгаре. Бывшие супруги продолжают делить имущество. И только сейчас артистка призналась, что разборок можно было избежать. Но Петросян себя повел не по-мужски, якобы решив ее обобрать до нитки. Поэтому пришлось обратиться в суд.

– Предложил: «Делим поровну. Вот это – мне, это – тебе!» Я согласилась: «Хорошо – напиши, что и кому». Написал. Я говорю: «Прекрасно, только давай переставим эту фамилию туда, а другую – сюда!» – впервые поделилась Степаненко подробностями громкого расставания с Евгением Петросяном в эфире своей программы «Еще не вечер». – Как пошел ор! Как? Что? Почему? Тогда я решила, что будет все поровну. Наш суд – самый лучший в мире.

Степаненко намекнула, что Петросян вел себя не по-мужски. Мол, долго скрывал, что в его жизни появилась другая.

– Мужики, пожалуйста, если у вас что-то заканчивается, если потеряли вы отношения, придите и скажите своей жене: «Дорогая, так получилось!» – советует Степаненко. – Настоящий мужчина понимает, что надо прийти, взять портфель и уйти.

Напомним, что сейчас Степаненко проживает вместе с единственной дочерью Петросяна Викториной. Та во всем поддерживает звездную мачеху, встав на ее сторону после развода с Евгением Вагановичем. Викторина называет Степаненко мамой и не общается с отцом.

– У меня все хорошо! – недавно призналась в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru юмористка.

Анна Проклова.