Елена Степаненко рассказала о переменах в личной жизни после развода с Петросяном

За перипетиями в личной жизни Елены Степаненко наблюдает вся страна. Расставание с Евгением Петросяном пошло юмористке явно на пользу: она расцвела даже внешне. Зрители гадают, скоро ли артистка выйдет замуж. Sobesednik.ru узнал о планах Степаненко относительно визита в ЗАГС.

– Мой приятель с телеканала «Россия 1», рассказал, как Степаненко недавно обмолвилась, что больше не собирается замуж, – поделилась с нами звездный дизайнер Аника Керимова. – Мол: «Буду одна». И это совершенно правильно: зачем ей лишний геморрой на голову? Сейчас ей лучше жить для себя. Она шикарно выглядит без Петросяна, потому что дышит свободно, полной грудью. У нее теперь нет обузы ни с какой стороны. Степаненко своим примером показывает, что пережитый стресс может пойти женщине на пользу.

Аника Керимова / фото: из личного архива

По словам Керимовой, кардинальное преображение Степаненко – результат работы профессионального стилиста. После расставания с Петросяном на своей внешности артистка решила не экономить. Это можно легко заметить, сравнив фотографии юмористки последних лет.

– Елена Григорьевна смогла выйти из депрессивного состояния, – говорит Аника. – Посмотрите, как хорошо она теперь одевается! Все ее новые костюмы ярких цветов: желтого, оранжевого. Они сейчас в тренде. Степаненко явно взяла себе грамотного стилиста, который учит ее, как правильно одеваться. Иметь такого человека модно в мире богатых людей. Впрочем, наши звезды редко пользуются услугами хороших специалистов. В первую очередь, из-за экономии. Грамотный стилист за свою работу просит от ста тысяч рублей в месяц и выше. Судя по всему, у Степаненко нет теперь больших расходов на домашние нужды. Поэтому все заработанное можно тратить на себя.

Напомним, что еще совсем недавно и сама Елена Степаненко в интервью Sobesednik.ru уверяла, что из-за развода с Петросяном она уже не страдает.

– У меня сейчас все в порядке, — заявила юмористка. — Если не копаться в этой истории (разводе и дележе имущества. – Прим. Sobesednik.ru), у меня все хорошо. Главное же, что у тебя в душе. А у меня в душе все хорошо. Так что будьте все здоровы!