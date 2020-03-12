Анита Цой сосватала переживающей депрессию Степаненко молодого жеребца

Друзья Елены Степаненко всеми силами стараются помочь ей поскорей начать новую жизнь после развода с Евгением Петросяном. Если Евгений Ваганович уже обрел свое счастье с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, то Елена Григорьевна до сих пор одна.

Никас Сафронов советует Степаненко обратить внимание на военных. По мнению художника, юмористка могла бы выйти замуж за генерала. Но Анита Цой с этим не согласна. Она советует Степаненко… молодого жеребца.

– Женщине надо выходить замуж за молодых! – улыбается Анита. – Посмотрите, как повезло Алле Пугачевой – она сорвала джек-пот в лице Максима Галкина. Таких, как он, один на миллион! Но я думаю, что Елене Степаненко тоже повезет.

Поклонники без внимания юмористку не оставляют. На ее неофициальных страничках в интернете регулярно появляются сообщения от воздыхателей. Анита считает: от мужского внимания Степаненко отказываться не стоит.

– Мне кажется, что Степаненко не пропадет, – говорит Анита. – Она женщина яркая, энергичная. У нее все должно быть нормально. Конечно, любая женщина, когда остается одна, переживает, у нее возникает депрессия. Это нормально! Но со временем все пройдет.