Страшный удар: Степаненко вслед за Петросяном постигло новое горе

Три месяца назад Елена Степаненко представила свое новое шоу «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1». Юмористка была уверена: формат программы придется по вкусу зрителям. Но не случилось: по информации Sobesednik.ru, руководство канала приняло решение закрыть программу Степаненко.

Новые съемки «Еще не вечер» должны были пройти в середине июня. Планировалось, что в них, помимо самой Елены, примут участие и приглашенные звезды. Но за несколько дней до старта съемок их пришлось отметить. На этом, по нашим данным, настояло руководство канала.

– Ожидалось, что рейтинги у Степаненко будут в разы больше, нежели те, что она показала, – сообщил наш информатор. – Но зрителям новая Елена пришлась не по душе. Не помогли ни Ольга Бузова, ни Ефим Шифрин, ни Елена Воробей, которых она приглашала на запись шоу.

Закрытие программы стало страшным ударом не только для Степаненко, которая лишилась заработка, но и для других сотрудников, которые трудились над выпуском шоу.

– Руководство канала делало все, чтобы привлечь внимание к новому детищу Степаненко, – продолжает наш источник. – Сначала его транслировали в выходные днем. Потом решили перенести на вечер пятницы. Но цифры все равно оказались низкими.

«Еще не вечер» заменили в сетке юмористическим концертом Лиона Измайлова.

Остается маленький шанс, что шоу Степаненко все же появится в эфире, но только в новом сезоне и в измененном формате. Этот вопрос сейчас активно решают в дирекции «России 1».

Надо отметить, что незадолго до этого подобная участь постигла бывшего мужа Степаненко Евгения Петросяна. Руководство ВГТРК посчитало нецелесообразным выпуск его «Смехопанорамы» – программы, которая была в эфире на протяжении нескольких десятков лет.

Светлана Капралова.