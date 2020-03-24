Степаненко проиграла Петросяну: новое шоу юмористки не дают в эфир

Новое юмористическое шоу Елены Степаненко должно было выйти в эфир в начале марта и пошатнуть позиции ее бывшего мужа Евгения Петросяна на телевидении. Однако зрители проект так и не увидели. Sobesednik.ru узнал, в чем причина заминки.

Формат программы Степаненко предполагал интервью со звездами. По нашей информации, на канале «Россия» уже отсняли несколько пилотных выпусков с участием главной юмористки страны. Но в эфир шоу Степаненко до сих пор не выпустили.

– Сейчас в стране такая ситуация, что люди напуганы коронавирусом, – говорит наш источник. – Шоу Степаненко планировали показывать в выходные дни. Каждый раз телевизионщики обещали, что оно вот-вот появится в эфире. Но пока решено отложить. Руководство телеканала боится, что из-за коронавируса интерес к Степаненко будет не такой высокий, как нужно.

Сама Елена Григорьевна ситуацию не комментирует. Когда наш корреспондент позвонил ей с вопросом о судьбе шоу, она сразу оборвала связь.

– Степаненко стала жертвой коронавируса, – продолжает наш информатор. – И пока его не победят, Елена Григорьевна вряд ли появится в эфире. Хотя у нее была внушительная поддержка на канале. Программе дали внушительный бюджет, который предполагал не только солидную зарплату самой Степаненко, но и неплохие гонорары знаменитостям.

Светлана Князева.