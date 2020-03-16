Эпидемия коронавируса напугала даже знаменитостей. Они активно скупают маски, чтобы не заразиться. Сохраняет спокойствие лишь Евгений Петросян. От масок юморист отказался – считает, что они против нового вируса бессмысленны.

Я бы не сказал, что меня страшат новости, но беспокоят точно, – говорит Евгений Ваганович. – Я просто переживаю за тех, кто заболел. Коронавирус – непонятная штука. А все непонятное всегда пугает больше. Надо соблюдать гигиену: мыть руки почаще. Маски, говорят, бесполезны.

Евгений Ваганович слышал, что в некоторых странах уже началась продовольственная паника. В Австралии, например, полки магазинов опустели в считаные дни. Люди боятся голода.

– Я не паникер, ничем впрок не запасаюсь, – говорит юморист. – Бог с вами, какая продовольственная паника? Фриковые дела мне навязывать не надо. Я продолжаю жить обычной жизнью. Концерты идут, ничего не отменяется.

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Материал вышел в издании «Зажигай» №09-2020 под заголовком «Петросян переживает из-за коронавируса».