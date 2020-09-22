"Петросян прячет сына и молодуху Брухунову": соседи рассказали о причудах юмориста

Sobesednik.ru побывал в элитном жилом комплексе, где свила гнездышко звездная чета.

После того, как Евгений Петросян обнародовал фото с сыном Ваганом в день своего 75-летия, его жена – 31-летняя Татьяна Брухунова, тоже перестала скрывать от общественности свое материнское счастье. Возлюбленная юмориста на своей странице в Instagram опубликовала целую серию снимков, сделанную во время прогулки с малышом в парке Новодевичьего монастыря. Это место находится недалеко от дома супругов.

Корреспондент Sobesednik.ru наведалась в элитный жилой комплекс, где проживает звездная пара, за которой следит вся страна, и узнала, успели ли и соседи Петросяна и Брухуновой полюбоваться малышом и его счастливыми родителями.

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова и их сын Ваган живут в районе Хамовники, который является одним из самых дорогих в Москве. Поговаривают, что у пары здесь не одна, а целых две квартиры площадью около 232 квадратных метра и стоимостью порядка 275 миллионов рублей. Комплекс располагается за высоким надежным забором, находится под круглосуточной охраной, без пропуска на территорию не зайдешь. Как выяснилось, многие жители этих элитных домов вообще не в курсе, что проживают по соседству со знаменитым юмористом.

– Я только из телешоу узнала, что Петросян – наш сосед. Опознала свой дом на показанных по телевидению кадрах. Та передача была посвящена Евгению Вагановичу: рассказывали, что он ушел от Степаненко к молодой ассистентке. Бедная Елена Степаненко! Не только без мужа осталась, но еще и за имущество судится с Петросяном. Оставил бы ей уже все, раз молодуху нашел, – рассказала нам жительница комплекса, прогуливавшаяся с ребенком. – Я никогда и не видела эту Брухунову тут. Наверное, Петросян прячет ее от нас. Народ у нас тут состоятельный, молодых обеспеченных мужчин полно. Вдруг уведут? Знаю, что у нас тут Мединский (Владимир Мединский – бывший министр культуры РФ. – Прим. Sobesednik.ru) живет в этих домах, а про Петросяна я и не слышала.

– Петросян живет в этом жилищном комплексе где-то полтора года, – поправляет соседку другая женщина. – Но встретить его можно только на подземной парковке. А оттуда он сразу в лифт – и домой. Возле дома никогда не гуляет. Татьяну я тоже не видела еще здесь. Правда. Впечатление такое, что Петросян ее ото всех прячет.

На территории ЖК есть свой детский садик, двери которого уже открыты для маленького Ваганчика.

– Я видела новость о том, что у Евгения Петросяна родился сын, – сказала нам работница учреждения. – О том, что он живет в этом жилищном комплексе, я слышала, но ни разу не видела ни его, ни его жену. Но будем рады, если Ваганчика к нам отдадут, когда он подрастет.

Тем временем сама Татьяна под фотографиями в Instagram немного рассказала о своих материнских буднях.

– Мне повезло, видимо, сын очень любит гулять, – написала Брухунова в комментариях под фото с прогулки с малышом в парке. – Сидит или лежит спокойно и с интересом рассматривает все вокруг.

Подписчики также задали вопрос Брухуновой, как ей удается не попадать с малышом в объективы папарацци.

– У меня всегда разные локации для прогулок, – открыла секрет жена Петросяна.