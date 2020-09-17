Сказки для Ваганчика: у сына Петросяна появился "усатый нянь"

Звезда «Кривого зеркала» – юморист Александр Морозов, согласился присматривать за ребенком Петросяна и Брухуновой.

Евгений Петросян в день своего 75-летия сделал настоящий подарок своим поклонникам. Юморист наконец-то подтвердил слухи о том, что полгода назад во второй раз стал отцом. Как оказалось, достоверно о существовании малыша до этого момента не знали не только журналисты, но и коллеги артиста.

К примеру, юморист Александр Морозов, напарник Петросяна по многим юмористическим номерам, узнал об этой новости только благодаря интернету. Своими эмоциями он поделился в интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

Напомним, что слухи о рождении малыша у Евгения Петросяна и его пятой жены Татьяны Брухуновой, которая младше юмориста на 44 года, появились в конце марта. Согласно информации журналистов, ребенок родился 13 марта в Дубае благодаря услугам суррогатной матери. Но сами супруги эти слухи до сегодняшнего дня никак не комментировали.

Однако в день своего 75-летия юморист вдруг нарушил молчание и опубликовал фото со смеющимся младенцем.

– А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян, – подписал снимок счастливый юбиляр.

Александра Морозова эта счастливая весть застала на гастролях во время переезда из Благовещенска в Хабаровск.

– Фотографию Евгения Вагановича с сыном я увидел сегодня случайно в интернете, – рассказал Sobesednik.ru 47-летний юморист. – До этого я даже не знал о существовании этого ребеночка. Ну что тут скажешь?! Я очень рад за Евгения Вагановича.

Жена Танечка у него просто чудесная – очень любит его, всегда за ним ухаживает. Это очень мило!

Даже не знаю, что Евгению Вагановичу и желать в день рождения – у него всего теперь хватает по полной программе. Главное, чтобы силы оставались еще и на творчество, чтобы не бросил работу. Но он и не бросит, я знаю: без работы своей он жить не может!

Александр Морозов теперь очень ждет личного знакомства с маленьким Ваганчиком.

– Во время карантина у меня родился новый проект под названием «Сказки с Шурычем», где я читаю сказки деткам, – продолжает Александр Морозов. – Надеюсь, теперь и сыночка Евгения Петросяна мне удастся понянчить, прочитать сказку и ему.