А был ли мальчик? Звезды требуют от Петросяна и Брухуновой показать ребенка

Слухи о том, что юморист Евгений Петросян на днях стал отцом, муссируются во всех СМИ. Но никто так до сих пор не подтвердил факт рождения младенца, не пояснил, кто родил его – суррогатная мать или Татьяна Брухунова. Завесу тайны, окутавшую личную жизнь Петросяна, мы обсудили с постоянным участником ток-шоу, телеэкспертом, академиком Российской Академии Художеств Сергеем Заграевским.

Евгений Петросян давно растерял свою былую популярность. Но тут за дело взялась помощница артиста Татьяна Брухунова, которая то и дело подогревает внимание публики новыми подробностями из жизни знаменитости: то она отпускает с экрана язвительные замечания в адрес бывшей жены юмориста Елены Степаненко, то демонстрирует свои новые наряды, то выкладывает в Сеть фото народного артиста в нелепом шутовском колпаке, затем в социальных сетях появляется свадебный букет... Новости от Татьяны приходят с завидным постоянством.

Недавно все ахнули: Петросян и Брухунова стали родителями. Но Сергей Заграевский считает появление ребенка у Петросяна очередной «уткой», запущенной в народ звездной четой.

— Я не постучусь в дверь к Петросяну с бутылкой шампанского, – заверяет Заграевский. — У меня нет ощущения, что Евгений Ваганович хочет, чтобы мы его поздравляли. Думаю, Татьяна тоже. Потому что родители не напускают такой туман и не устраивают игры вокруг святого – рождения ребёнка. Евгений Ваганович, вы либо ведете себя с прессой жёстко и без комментариев, либо устраиваете праздник с шампанским. Даже если Евгений Петросян правда стал отцом, то не думаю, чтобы он радовался этому факту так, как я радовался своим детям. А у меня их, слава Богу, шестеро. Старшему тридцать три.

– Почему Петросян не сможет радоваться, как вы?

– Я видел, как мои жёны вынашивали наших деток. Одна из уток со стороны Евгения Петросяна связана с тем, что ребенка родила суррогатная мама. Настоящая ответственность матери обычно зреет во время беременности и родов, а если ей преподносят готовенького ребёнка, словно аист принес, то ответственность может развиться не сразу и не скоро. Не думаю, что они боятся сглаза. Люди, которые боятся подобных вещей, в артисты не идут. В этой ситуации по-прежнему больше вопросов, чем ответов, несмотря на расплывчатые утверждения их адвоката. Удивлён такой половинчатой позиции Петросяна и госпожи Брухуновой. Не знаю, брала ли она фамилию мужа...

– А ваши жёны носили вашу фамилию?

– Кто-то брал, а кто-то нет. Но дети у меня все Заграевские, кроме одного. Сам я ношу фамилию мамы.

– Сергей, многие считают, что брак Петросяна недолговечен.

– Разница даже в двадцать лет приводит людей к конфликту поколений, а Евгений Ваганович старше своей жены на тридцать четыре года. Татьяне, безусловно, интересно, что происходит вокруг знаменитого мужа. Не хотели бы, чтобы о них говорили, – держали бы в тайне свои отношения. Я искренне не понимаю, зачем Брухунова выкладывает в Сеть фото с намёками на свадьбу. Возможно, мы вскоре узнаем, что и не было вовсе там никакой свадьбы и оформления отношений. Просто Петросян всё делает ради пиара. Популярность проходит, а привычка нравиться остаётся. Наверняка он сам не умеет пользоваться интернетом, а Татьяна в этом преуспела, играется со своими подписчиками и делает постоянные впрыскивания в прессу. Даме нравится, что к ней приковано внимание. Ведь кто она сама по себе без Евгения Вагановича? Молодая секретарша, разбившая супружескую пару.

– Вы говорили, что следующий ваш брак будет либо с ровесницей, либо с дамой чуть моложе вас...

– Всё верно. На молодых я больше не женюсь. Слава Богу, что от последнего моего брака у меня остался ребёнок! В итоге из-за молодой жены я остался без квартиры, огрёб уйму судебных неприятностей. Верю, что судебные исполнители делали обыск в квартире артиста, такое тоже бывает. Но Евгений Ваганович знал, на какие он идёт риски, разводясь с Еленой Григорьевной.

– Иван Краско говорит, что не за молодостью шёл, когда женился первый раз на молодой, а просто полюбил свою Наталью Николаевну.

– А я шёл за молодостью. Нам, возрастным мужикам, всегда интересно, чем живёт молодёжь. Хочется почувствовать себя помоложе, погрузиться в другую жизнь.

Телом меня не удивишь. У меня, художника, этих молодых тел было… не буду называть цифру, чтобы не выглядеть старым развратником. Женское тело мне ничего не скажет, мне интересна душа женщины другого поколения. Мне интересно погрузиться в другую жизнь. Я с удовольствием общаюсь со своими старшими детьми, а у них уже своя жизнь, они меня особенно к себе не пускают. А здесь рядом с тобой твоя супруга, да ещё ребёночек, но счастье это бывает недолговечно.

Для молоденьких девочек мы, как правило, либо папики с кошельками, либо сиюминутные увлечения, а дальше у неё своя жизнь. Но скажу без лукавства: после нас девочкам сложно с кем-либо строить свою жизнь. Но бывают и исключения из правил, например, актёрская пара Табакова (светлая память Олегу Павловичу) и Марины Зудиной. А искренняя, долгая любовь секретарши и именитого человека — редкость. Анна Сниткина, которая вошла в дом Достоевского секретарём, а стала женой и матерью его четверых детей, излечила от комплексов и отвлекла от игорных забав — случай уникальный. Но и разница у Достоевских была не столь огромная, а всего 25 лет.

– Сергей, пока мы с вами беседовали, пришла новость, что Петросян стал прадедушкой.

– Только снова не известно, внук или внучка. Потом, эту новость Брухунова не комментирует, заметьте. Не выкладывает в Инстаграм пинетки или детские комнаты, как она это любит, тонкие такие намёки. Зря. Стоит порадоваться за супруга, у которого есть продолжение рода. Одним словом, show must go on!