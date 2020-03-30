"Она в шоке и панике!": дочь Евгения Петросяна не пускают домой

Единственная дочь Евгения Петросяна Викторина вновь приехала в Россию. Впрочем, нынешний визит оказался для нее весьма нерадостным. Викторину не пускают домой.

– Викторина живет в США. Но после того, как Евгений Петросян ушел от Елены Степаненко, она регулярно приезжает в Москву, чтобы поддержать мачеху морально, – рассказала Sobesednik.ru приятельница Викторины. – С Еленой у них сложились очень теплые отношения: Викторина целиком и полностью на ее стороне, что очень не нравится Евгению Вагановичу. В этот приезд Викторина решила жить отдельно от Степаненко. Она остановилась в одной из квартир юмористки.

С Еленой Степаненко дочь Петросяна находится на ежедневной связи. По нашей информации, именно Елена Григорьевна сообщила Викторине новость о том, что Евгений Ваганович недавно стал отцом. Дочь артиста попыталась было поздравить знаменитого папу с прибавлением, но теплого общения не получилось. Так что и понянчиться с малышом ей не удастся.

На днях Викторина планировала вернуться в Америку. Но сделать этого она пока не может.

– Викторина в панике, потому что не может улететь домой, – продолжает подруга дочери Петросяна. – Из-за того, что границы закрыли, она вынуждена остаться в России. Викторина в шоке: она не понимает, когда теперь вернется в США. А там у нее много дел: бизнес, плюс большая семья. Не так давно Викторина стала бабушкой – у одного из ее детей родился внук.

Так что у Евгения Петросяна, можно сказать, двойной праздник: отцом и прадедом он стал почти одновременно.

В предыдущие приезды Викторина много гуляла по улицам Москвы. Вместе с Еленой Степаненко они ходили по ресторанам. На сей раз, как заявляет приятельница дочери Петросяна, Викторина почти не выходит на улицу. Она соблюдает режим самоизоляции.

Светлана Правдина.