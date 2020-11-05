"У Вагана папина улыбка": Брухунова рассказала, на кого похож сын Петросяна (фото)

В пику Елене Степаненко, сомневающейся в отцовстве Петросяна, Татьяна Брухунова показала новое фото их сына Вагана.

Пока поклонники бывших супругов – Елены Степаненко и Евгения Петросяна – рубятся на тему того, от кого Татьяна Брухунова родила сына, возлюбленная юмориста продолжает публиковать в соцсетях фотографии мальчика и рассказывать о его первых успехах.

Так, на днях Татьяна призналась, что Ваган Евгеньевич Петросян уже умеет стоять (с поддержкой), получает прикорм и любит подолгу спать на свежем воздухе во время прогулок. С коляской на улицу выходит преимущественно мама. «Но когда позволяет время, папа тоже с удовольствием гуляет с сыном», – сообщила Брухунова в ответ на многочисленные вопросы подписчиков о новой жизни – втроем – знаменитой на всю страну семьи.

На последнем фото Ваганчик сидит на стуле, уверенно держа спинку. Фолловеры Татьяны разошлись во мнениях о том, на кого больше похож сын Петросяна. Зато в оценках общего впечатления от малыша подписчики единодушны: «Куклёнок!», «Улыбка, как у папы, а глазки мамины!», «Пупсик!» – пишут пользователи.

Ваган Петросян

– Трудно сказать (на кого больше похож Ваган. – прим. Sobesednik.ru). Мне кажется, он симбиоз, – высказала свою точку зрения Татьяна Брухунова.

Точный возраст сына Петросяна и Брухуновой пока неизвестен. Однако по комментарию Брухуновой, который она сделала под фото Вагана на стуле, можно понять, что ребенку не меньше полугода. «Я была с новорожденным, некогда было даже сесть», – ответила возлюбленная Евгения Петросяна на вопрос о том, как она перенесла апрельский карантин.