"Пролежни гнили": Петросян рассказал о муках Джигарханяна перед смертью

Юморист Евгений Петросян рассказал о перенесенном коронавирусе и последних днях Армена Джигарханяна.

В конце октября Евгений Петросян был госпитализирован с коронавирусом. Врачи 11 дней боролись за здоровье юмориста и, к счастью, побороли инфекцию в его организме. Никто не знал, что вместе с Петросяном COVID-19 болели и его родные – 31-летняя супруга Татьяна Брухунова и девятимесячный сын Ваган.

– У меня была средняя тяжесть коронавируса, – говорит 75-летний Петросян. – Остальные члены семьи в легкой форме переболели. Даже маленький болел незаметно совершенно. У него не было симптомов, только положительный тест. А потом два отрицательных.

Евгений Ваганович узнал, что болен коронавирусом, совершенно случайно.

– Я должен был поехать в другую больницу, – сообщил юморист Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». – Каждый год у меня обследование сердечной системы. Для того, чтобы приехать здоровеньким, я сделал тест на коронавирус. И выяснилось, что у меня оно, то самое…

Потом была слабость, отсутствие аппетита, два вечера была маленькая температурка 37 с хвостиком. А потом силы пропали. Я подумал, что лучше мне в больницу. Пролежал в больнице 11 дней, после чего получил два отрицательных теста и поехал домой.

Последствия от болезни Петросян ощущает на себе и сейчас, но по поводу этого не расстраивается.

– Немножко давление теперь прыгает, но это, говорят, пройдет, – с улыбкой произнес артист. – Зато я никому не страшен теперь, как мне объяснили врачи. И никто мне не страшен хотя бы первые два месяца.

В том же интервью Евгений Ваганович внезапно вспомнил об Армене Джигарханяне, который ушел из жизни 14 ноября. Юморист рассказал шокирующие вещи о смерти 85-летнего актера.

– Он сгнил лежа в постели, потому что никто к нему не подходил, – сказал Петросян. – Человек умирал в адских болях от того, что пролежни начали гнить… У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которые ему никто не делал.

Кстати, друг Джигарханяна Артур Согомонян уже опроверг слова Петросяна, заявив, что Армен Борисович получал должный уход.